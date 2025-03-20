Прокурори повідомили про підозру кримінальним ватажкам у організації "сходки"

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 30031 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 46090 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50893 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56560 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68655 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57098 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56207 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120397 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82097 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226837 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.2м/с
64%
Популярнi новини

"Укрпошта" закупляла курячі ноги для самозахисту листонош від собак

9 квітня, 13:03 • 14619 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21571 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18415 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17195 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18757 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88908 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120397 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226837 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403762 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396151 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11216 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17200 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18421 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21576 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75323 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Прокурори повідомили про підозру кримінальним ватажкам у організації "сходки"

Київ • УНН

 • 25583 перегляди

Офіс генпрокурора повідомив про підозру організатору «сходки» та двом «злодіям у законі» за поширення злочинного впливу. Підозрювані організували «сходку» та координували злочинний вплив в Україні.

Прокурори повідомили про підозру кримінальним ватажкам у організації "сходки"

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру організатору злочинної "сходки" та двом "злодіям у законі" за поширення злочинного впливу в Україні загалом та виправній установі зокрема. Серед підозрюваних - уродженці Грузії, Казахстану та громадянин рф, пише УНН з посиланням на сторінку Офісу прокурора у Telegram.

Йдеться про "злодіїв у законі" на прізвиська "Бондо" та "Азіз", а також підконтрольного їм "бродягу", який відбуває покарання в Київському слідчому ізоляторі. Вони організували та брали участь у так званій "сходці" і координували поширення злочинного впливу на території України.

За даними слідства, організатор "зібрання" - утриманець столичного СІЗО, який є лідером транснаціонального злочинного угруповання, телефоном ініціював так звану "сходку" за участю представників вищої ланки кримінальної ієрархії. Обоє "авторитета" нині перебувають на території російської федерації та Казахстану.

На злочинному зібранні обговорювали методи поширення кримінального впливу у виправних установах Києва та Київської області. Також піднімалися питання так званого "понятійного" вирішення конфліктів між засудженими та особами з волі, механізми наповнення "общака" та розподілу незаконно отриманих коштів.

Слідчі встановили, що ініціатором зібрання став лідер злочинної організації, яка діяла на території Києва й Одеси. Злочинець потрапив за ґрати кілька років тому за вбивство під час конфлікту в одному з розважальних закладів столиці. "Ще до затримання він фігурував у кримінальних провадженнях за фактами вбивств, викрадення людей та вимагань.

Вже перебуваючи в СІЗО, кримінальник не припинив координації злочинних дій, підтримував злодійські традиції та розбудовував кримінальні зв’язки", - зазначили в прокуратурі.

Чоловіку повідомлено про підозру в організації злочинного зібрання та поширення кримінального впливу. Двом "злодіям у законі" — заочно повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу та участі у "сходці".

Доповнення

Раніше УНН писало, що "злодії в законі" Іраклій Хуту та Омар Уфимський отримали підозри за участь у "сходці" та поширенні злочинного впливу в Криворізькій виправній установі. Ватажки були залучені до вирішення конфлікту у злочинному середовищі.

Слідство встановило, що на території Криворізької установи виконання покарань кримінальні авторитети вирішували питання перерозподілу сфер впливу. Також вони намагалися залагодити конфлікт конфлікту між "смотрящими" в установі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Кримінал та НПКиївщина
Україна
Казахстан
Грузія
Київ
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29