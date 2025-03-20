Прокурори повідомили про підозру кримінальним ватажкам у організації "сходки"

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру організатору злочинної "сходки" та двом "злодіям у законі" за поширення злочинного впливу в Україні загалом та виправній установі зокрема. Серед підозрюваних - уродженці Грузії, Казахстану та громадянин рф, пише УНН з посиланням на сторінку Офісу прокурора у Telegram.

Йдеться про "злодіїв у законі" на прізвиська "Бондо" та "Азіз", а також підконтрольного їм "бродягу", який відбуває покарання в Київському слідчому ізоляторі. Вони організували та брали участь у так званій "сходці" і координували поширення злочинного впливу на території України.

За даними слідства, організатор "зібрання" - утриманець столичного СІЗО, який є лідером транснаціонального злочинного угруповання, телефоном ініціював так звану "сходку" за участю представників вищої ланки кримінальної ієрархії. Обоє "авторитета" нині перебувають на території російської федерації та Казахстану.

На злочинному зібранні обговорювали методи поширення кримінального впливу у виправних установах Києва та Київської області. Також піднімалися питання так званого "понятійного" вирішення конфліктів між засудженими та особами з волі, механізми наповнення "общака" та розподілу незаконно отриманих коштів.

Слідчі встановили, що ініціатором зібрання став лідер злочинної організації, яка діяла на території Києва й Одеси. Злочинець потрапив за ґрати кілька років тому за вбивство під час конфлікту в одному з розважальних закладів столиці. "Ще до затримання він фігурував у кримінальних провадженнях за фактами вбивств, викрадення людей та вимагань.

Вже перебуваючи в СІЗО, кримінальник не припинив координації злочинних дій, підтримував злодійські традиції та розбудовував кримінальні зв’язки", - зазначили в прокуратурі.

Чоловіку повідомлено про підозру в організації злочинного зібрання та поширення кримінального впливу. Двом "злодіям у законі" — заочно повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу та участі у "сходці".

Доповнення

Раніше УНН писало, що "злодії в законі" Іраклій Хуту та Омар Уфимський отримали підозри за участь у "сходці" та поширенні злочинного впливу в Криворізькій виправній установі. Ватажки були залучені до вирішення конфлікту у злочинному середовищі.

Слідство встановило, що на території Криворізької установи виконання покарань кримінальні авторитети вирішували питання перерозподілу сфер впливу. Також вони намагалися залагодити конфлікт конфлікту між "смотрящими" в установі.