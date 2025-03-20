Прокуроры сообщили о подозрении криминальным главарям в организации "сходки"
Киев • УНН
Офис генпрокурора сообщил о подозрении организатору «сходки» и двум «ворам в законе» за распространение преступного влияния. Подозреваемые организовали «сходку» и координировали преступное влияние в Украине.
Офис генерального прокурора сообщил о подозрении организатору преступного "сходняка" и двум "ворам в законе" за распространение преступного влияния в Украине в целом и исправительном учреждении в частности. Среди подозреваемых - уроженцы Грузии, Казахстана и гражданин рф, пишет УНН со ссылкой на страницу Офиса прокурора в Telegram.
Речь идет о "ворах в законе" по прозвищу "Бондо" и "Азиз", а также подконтрольного им "бродягу", отбывающего наказание в Киевском следственном изоляторе. Они организовали и участвовали в так называемом "сходняке" и координировали распространение преступного влияния на территории Украины.
По данным следствия, организатор "собрания" - содержащийся в столичном СИЗО, который является лидером транснациональной преступной группировки, по телефону инициировал так называемый "сходняк" с участием представителей высшего звена криминальной иерархии. Оба "авторитета" сейчас находятся на территории российской федерации и Казахстана.
На преступном собрании обсуждались методы распространения криминального влияния в исправительных учреждениях Киева и Киевской области. Также поднимались вопросы так называемого "понятийного" решения конфликтов между осужденными и лицами с воли, механизмы наполнения "общака" и распределения незаконно полученных средств.
Следователи установили, что инициатором собрания стал лидер преступной организации, действовавшей на территории Киева и Одессы. Преступник попал за решетку несколько лет назад за убийство во время конфликта в одном из развлекательных заведений столицы. "Еще до задержания он фигурировал в уголовных производствах по фактам убийств, похищения людей и вымогательств.
Уже находясь в СИЗО, уголовник не прекратил координации преступных действий, поддерживал воровские традиции и развивал криминальные связи", - отметили в прокуратуре.
Мужчине сообщено о подозрении в организации преступного собрания и распространении криминального влияния. Двум "ворам в законе" - заочно сообщено о подозрении в распространении преступного влияния и участии в "сходняке".
Дополнение
Ранее УНН писало, что "воры в законе" Ираклий Хуту и Омар Уфимский получили подозрения за участие в "сходняке" и распространении преступного влияния в Криворожском исправительном учреждении. Главари были вовлечены в разрешение конфликта в преступной среде.
Следствие установило, что на территории Криворожского учреждения исполнения наказаний криминальные авторитеты решали вопрос перераспределения сфер влияния. Также они пытались уладить конфликт между "смотрящими" в учреждении.