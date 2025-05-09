П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

Мотивуючи фільми зазвичай поєднують в собі елементи драми, біографії, спорту, пригод або навіть документального кіно. Їх основна мета - надихнути глядача на дії, зміну способу мислення або подолання труднощів. УНН пропонує неймовірну добірку фільмів, які можна подивитися у вихідні.

Стажер (The Intern) 2015

70-річний вдівець Бен Віттекер дізнається, що вихід на пенсію опинився нудним та не таким вже й лагідним. Шукаючи можливість повернутись до справ, він стає стажером в інтернет-бутику, створеним Джулс Остін. Хоча ця спеціальність і не є дуже складною, Джулс не навантажує його працею. Але Бен опиняється дуже корисним у її справі.

жанр: Комедія, Драми;

країна: США;

режисер: Ненсі Майєрс;

актори: Роберт де Ніро, Енн Гетевей, Рене Руссо.

Соціальна мережа (The Social Network) 2010

В ніч 2003 року, студент університету Гарварда Марк Цукерберг створює свою власну соціальну мережу, відому у світі як Facebook. На нього подадуть в суд близнюки, які вважають, що він вкрав їх ідею та його співробітник, якого звільнили.

жанр: Драми, Біографія;

країна: США;

режисер: Девід Фінчер;

актори: Джессі Айзенберґ, Руні Мара, Дастін Фіцсаймонс, Джозеф Маццелло.

Дика (Wild) 2014

Це історія про одну людину, яка самотужки пройшла 1770 кілометрів заради того, щоб відвернутися від трагедій. Через проблеми з відносинами та втрати своєї матері, Шеріл Стрейд після довгого відчаю та нестерпного характеру робить рішення. Без всякого досвіду, під кермом своєї рішучості, Шеріл вирішує пройти майже 2 тисячі кілометри тихоокеанського верховинного шляху самотужки.

жанр: Пригоди, Драми, Біографія;

країна: США;

режисер: Жан-Марк Валлі;

актори: Різ Візерспун, Лора Дерн, Томас Садоскі, Міхіель Гаушман, У. Ерл Браун.

Людина, яка змінила все (Moneyball) 2011

Головний менеджер бейсбольної команди Oakland A Біллі Бін мріє про перемогу у світовому чемпіонаті, але низькі доходи та поразки змушують Біллі знаходити обхідні шляхи до своєї мрії. Він збирається переграти весь бейсбол через статистичний аналіз гравців, яких він набирає у свою команду.

жанр: Драми, Спортивні, Біографія;

країна: США;

режисер: Беннет Міллер;

актори: Бред Пітт, Джона Гілл, Філіп Сеймур Гоффман, Робін Райт, Кріс Пратт.

Бріттані біжить марафон (Brittany Runs a Marathon) 2019

Весела, завжди в чудовому настрої Бріттані з Нью-Йорку — подруга усіх, окрім напевно самої себе. Бо у свої 27 років, її спосіб життя привів її у не дуже гарну форму. Зайва вага, проблеми зі здоров'ям, токсичні відносини змушують Бріттані звернутись до лікаря, який каже їй змінити спосіб життя.

жанр: Драма, Комедия;

країна: США, Канада;

режисер: Пол Доунз Колайццо;