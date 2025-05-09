П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними
Київ • УНН
Добірка мотивуючих кінострічок: від історії про стажера в інтернет-бутику до марафону Бріттані. Фільми про особистий ріст, подолання труднощів, та досягнення мрій.
Мотивуючи фільми зазвичай поєднують в собі елементи драми, біографії, спорту, пригод або навіть документального кіно. Їх основна мета - надихнути глядача на дії, зміну способу мислення або подолання труднощів. УНН пропонує неймовірну добірку фільмів, які можна подивитися у вихідні.
Стажер (The Intern) 2015
70-річний вдівець Бен Віттекер дізнається, що вихід на пенсію опинився нудним та не таким вже й лагідним. Шукаючи можливість повернутись до справ, він стає стажером в інтернет-бутику, створеним Джулс Остін. Хоча ця спеціальність і не є дуже складною, Джулс не навантажує його працею. Але Бен опиняється дуже корисним у її справі.
- жанр: Комедія, Драми;
- країна: США;
- режисер: Ненсі Майєрс;
- актори: Роберт де Ніро, Енн Гетевей, Рене Руссо.
Соціальна мережа (The Social Network) 2010
В ніч 2003 року, студент університету Гарварда Марк Цукерберг створює свою власну соціальну мережу, відому у світі як Facebook. На нього подадуть в суд близнюки, які вважають, що він вкрав їх ідею та його співробітник, якого звільнили.
- жанр: Драми, Біографія;
- країна: США;
- режисер: Девід Фінчер;
- актори: Джессі Айзенберґ, Руні Мара, Дастін Фіцсаймонс, Джозеф Маццелло.
Дика (Wild) 2014
Це історія про одну людину, яка самотужки пройшла 1770 кілометрів заради того, щоб відвернутися від трагедій. Через проблеми з відносинами та втрати своєї матері, Шеріл Стрейд після довгого відчаю та нестерпного характеру робить рішення. Без всякого досвіду, під кермом своєї рішучості, Шеріл вирішує пройти майже 2 тисячі кілометри тихоокеанського верховинного шляху самотужки.
- жанр: Пригоди, Драми, Біографія;
- країна: США;
- режисер: Жан-Марк Валлі;
- актори: Різ Візерспун, Лора Дерн, Томас Садоскі, Міхіель Гаушман, У. Ерл Браун.
Людина, яка змінила все (Moneyball) 2011
Головний менеджер бейсбольної команди Oakland A Біллі Бін мріє про перемогу у світовому чемпіонаті, але низькі доходи та поразки змушують Біллі знаходити обхідні шляхи до своєї мрії. Він збирається переграти весь бейсбол через статистичний аналіз гравців, яких він набирає у свою команду.
- жанр: Драми, Спортивні, Біографія;
- країна: США;
- режисер: Беннет Міллер;
- актори: Бред Пітт, Джона Гілл, Філіп Сеймур Гоффман, Робін Райт, Кріс Пратт.
Бріттані біжить марафон (Brittany Runs a Marathon) 2019
Весела, завжди в чудовому настрої Бріттані з Нью-Йорку — подруга усіх, окрім напевно самої себе. Бо у свої 27 років, її спосіб життя привів її у не дуже гарну форму. Зайва вага, проблеми зі здоров'ям, токсичні відносини змушують Бріттані звернутись до лікаря, який каже їй змінити спосіб життя.
- жанр: Драма, Комедия;
- країна: США, Канада;
- режисер: Пол Доунз Колайццо;
- актори: Джиллиан Белл, Дженнифер Дандас, Патрик Дарро, Элис Ли, Эрика Эрнандес.