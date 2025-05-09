$41.510.07
46.890.19
ukenru
Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня
18:38 • 902 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

18:26 • 4574 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

16:40 • 18367 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
15:09 • 39323 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

14:28 • 51125 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

13:51 • 54613 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 60205 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

9 мая, 11:44 • 65647 просмотра

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

Эксклюзив
9 мая, 11:02 • 105135 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу

Эксклюзив
9 мая, 10:23 • 39946 просмотра

Саботаж вместо реформы: в Раде раскритиковали сопротивление Думы против законопроекта №12374-д об АРМА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
43%
750мм
Популярные новости

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 112122 просмотра

Преследователь Дженнифер Энистон ворвался на виллу звезды: теперь он обвинен и ждет психиатрической экспертизы

13:41 • 18088 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

14:23 • 38561 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

15:21 • 28868 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

15:40 • 20771 просмотра
публикации

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 105120 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 113163 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 105949 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 168366 просмотра

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

8 мая, 12:41 • 189348 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Харьков

Реклама
УНН Lite

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

18:26 • 4552 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

15:40 • 21514 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

15:21 • 29598 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

14:23 • 39278 просмотра

Преследователь Дженнифер Энистон ворвался на виллу звезды: теперь он обвинен и ждет психиатрической экспертизы

13:41 • 18797 просмотра
Актуальное

Tesla Cybertruck

Телеграмма

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

Киев • УНН

 • 3294 просмотра

Подборка мотивирующих кинолент: от истории о стажере в интернет-бутике до марафона Бриттани. Фильмы о личностном росте, преодолении трудностей и достижении мечты.

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

Мотивирующие фильмы обычно сочетают в себе элементы драмы, биографии, спорта, приключений или даже документального кино. Их основная цель – вдохновить зрителя на действия, изменение образа мышления или преодоление трудностей. УНН предлагает невероятную подборку фильмов, которые можно посмотреть в выходные.

Стажер (The Intern) 2015

70-летний вдовец Бен Уиттекер узнает, что выход на пенсию оказался скучным и не таким уж и ласковым. В поисках возможности вернуться к делам он становится стажером в интернет-бутике, созданном Джулс Остин. Хотя эта специальность и не очень сложная, Джулс не нагружает его трудом. Но Бен оказывается очень полезным в ее деле.

  • жанр: Комедия, Драмы;
    • страна: США;
      • режиссер: Нэнси Майерс;
        • актеры: Роберт де Ниро, Энн Хэтэуэй, Рене Руссо.

          Социальная сеть (The Social Network) 2010

          В ночь 2003 года студент университета Гарварда Марк Цукерберг создает свою собственную социальную сеть, известную в мире как Facebook. На него подадут в суд близнецы, которые считают, что он украл их идею и его сотрудника, которого уволили.

          • жанр: Драмы, Биография;
            • страна: США;
              • режиссер: Дэвид Финчер;
                • актеры: Джесси Айзенберг, Руни Мара, Дастин Фитцсаймонс, Джозеф Маццелло.

                  Дикая (Wild) 2014

                  Это история об одном человеке, который самостоятельно прошел 1770 километров ради того, чтобы отвернуться от трагедий. Из-за проблем с отношениями и потери своей матери, Шерил Стрэйд после долгого отчаяния и невыносимого характера принимает решение. Без всякого опыта, под управлением своей решимости, Шерил решает пройти почти 2 тысячи километра тихоокеанского верховинного пути самостоятельно.

                  • жанр: Приключения, Драмы, Биография;
                    • страна: США;
                      • режиссер: Жан-Марк Валли;
                        • актеры: Риз Уизерспун, Лора Дерн, Томас Садоски, Михиэль Гаушман, У. Эрл Браун.

                          Человек, изменивший все (Moneyball) 2011

                          Главный менеджер бейсбольной команды Oakland A Билли Бин мечтает о победе в мировом чемпионате, но низкие доходы и поражения заставляют Билли находить обходные пути к своей мечте. Он собирается переиграть весь бейсбол через статистический анализ игроков, которых он набирает в свою команду.

                          • жанр: Драмы, Спортивные, Биография;
                            • страна: США;
                              • режиссер: Беннет Миллер;
                                • актеры: Брэд Питт, Джона Хилл, Филип Сеймур Гоффман, Робин Райт, Крис Пратт.

                                  Бриттани бежит марафон (Brittany Runs a Marathon) 2019

                                  Веселая, всегда в отличном настроении Бриттани из Нью-Йорка – подруга всех, кроме наверное самой себя. Потому что в свои 27 лет, ее образ жизни привел ее в не очень хорошую форму. Лишний вес, проблемы со здоровьем, токсичные отношения заставляют Бриттани обратиться к врачу, который говорит ей изменить образ жизни.

                                  • жанр: Драма, Комедия;
                                    • страна: США, Канада;
                                      • режиссер: Пол Доунз Колайццо;
                                        • актеры: Джиллиан Белл, Дженнифер Дандас, Патрик Дарро, Элис Ли, Эрика Эрнандес.
                                          Ольга Розгон

                                          Ольга Розгон

                                          ОбществоУНН Lite
                                          Марк Цукерберг
                                          Facebook
                                          Brent
                                          $63.81
                                          Bitcoin
                                          $103,198.90
                                          S&P 500
                                          $5,667.85
                                          Tesla
                                          $300.93
                                          Газ TTF
                                          $34.62
                                          Золото
                                          $3,346.50
                                          Ethereum
                                          $2,350.20