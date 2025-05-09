Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

Мотивирующие фильмы обычно сочетают в себе элементы драмы, биографии, спорта, приключений или даже документального кино. Их основная цель – вдохновить зрителя на действия, изменение образа мышления или преодоление трудностей. УНН предлагает невероятную подборку фильмов, которые можно посмотреть в выходные.

Стажер (The Intern) 2015

70-летний вдовец Бен Уиттекер узнает, что выход на пенсию оказался скучным и не таким уж и ласковым. В поисках возможности вернуться к делам он становится стажером в интернет-бутике, созданном Джулс Остин. Хотя эта специальность и не очень сложная, Джулс не нагружает его трудом. Но Бен оказывается очень полезным в ее деле.

жанр: Комедия, Драмы;

страна: США;

режиссер: Нэнси Майерс;

актеры: Роберт де Ниро, Энн Хэтэуэй, Рене Руссо.

Социальная сеть (The Social Network) 2010

В ночь 2003 года студент университета Гарварда Марк Цукерберг создает свою собственную социальную сеть, известную в мире как Facebook. На него подадут в суд близнецы, которые считают, что он украл их идею и его сотрудника, которого уволили.

жанр: Драмы, Биография;

страна: США;

режиссер: Дэвид Финчер;

актеры: Джесси Айзенберг, Руни Мара, Дастин Фитцсаймонс, Джозеф Маццелло.

Дикая (Wild) 2014

Это история об одном человеке, который самостоятельно прошел 1770 километров ради того, чтобы отвернуться от трагедий. Из-за проблем с отношениями и потери своей матери, Шерил Стрэйд после долгого отчаяния и невыносимого характера принимает решение. Без всякого опыта, под управлением своей решимости, Шерил решает пройти почти 2 тысячи километра тихоокеанского верховинного пути самостоятельно.

жанр: Приключения, Драмы, Биография;

страна: США;

режиссер: Жан-Марк Валли;

актеры: Риз Уизерспун, Лора Дерн, Томас Садоски, Михиэль Гаушман, У. Эрл Браун.

Человек, изменивший все (Moneyball) 2011

Главный менеджер бейсбольной команды Oakland A Билли Бин мечтает о победе в мировом чемпионате, но низкие доходы и поражения заставляют Билли находить обходные пути к своей мечте. Он собирается переиграть весь бейсбол через статистический анализ игроков, которых он набирает в свою команду.

жанр: Драмы, Спортивные, Биография;

страна: США;

режиссер: Беннет Миллер;

актеры: Брэд Питт, Джона Хилл, Филип Сеймур Гоффман, Робин Райт, Крис Пратт.

Бриттани бежит марафон (Brittany Runs a Marathon) 2019

Веселая, всегда в отличном настроении Бриттани из Нью-Йорка – подруга всех, кроме наверное самой себя. Потому что в свои 27 лет, ее образ жизни привел ее в не очень хорошую форму. Лишний вес, проблемы со здоровьем, токсичные отношения заставляют Бриттани обратиться к врачу, который говорит ей изменить образ жизни.

жанр: Драма, Комедия;

страна: США, Канада;

режиссер: Пол Доунз Колайццо;