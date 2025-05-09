Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных
Киев • УНН
Подборка мотивирующих кинолент: от истории о стажере в интернет-бутике до марафона Бриттани. Фильмы о личностном росте, преодолении трудностей и достижении мечты.
Мотивирующие фильмы обычно сочетают в себе элементы драмы, биографии, спорта, приключений или даже документального кино. Их основная цель – вдохновить зрителя на действия, изменение образа мышления или преодоление трудностей. УНН предлагает невероятную подборку фильмов, которые можно посмотреть в выходные.
Стажер (The Intern) 2015
70-летний вдовец Бен Уиттекер узнает, что выход на пенсию оказался скучным и не таким уж и ласковым. В поисках возможности вернуться к делам он становится стажером в интернет-бутике, созданном Джулс Остин. Хотя эта специальность и не очень сложная, Джулс не нагружает его трудом. Но Бен оказывается очень полезным в ее деле.
- жанр: Комедия, Драмы;
- страна: США;
- режиссер: Нэнси Майерс;
- актеры: Роберт де Ниро, Энн Хэтэуэй, Рене Руссо.
Социальная сеть (The Social Network) 2010
В ночь 2003 года студент университета Гарварда Марк Цукерберг создает свою собственную социальную сеть, известную в мире как Facebook. На него подадут в суд близнецы, которые считают, что он украл их идею и его сотрудника, которого уволили.
- жанр: Драмы, Биография;
- страна: США;
- режиссер: Дэвид Финчер;
- актеры: Джесси Айзенберг, Руни Мара, Дастин Фитцсаймонс, Джозеф Маццелло.
Дикая (Wild) 2014
Это история об одном человеке, который самостоятельно прошел 1770 километров ради того, чтобы отвернуться от трагедий. Из-за проблем с отношениями и потери своей матери, Шерил Стрэйд после долгого отчаяния и невыносимого характера принимает решение. Без всякого опыта, под управлением своей решимости, Шерил решает пройти почти 2 тысячи километра тихоокеанского верховинного пути самостоятельно.
- жанр: Приключения, Драмы, Биография;
- страна: США;
- режиссер: Жан-Марк Валли;
- актеры: Риз Уизерспун, Лора Дерн, Томас Садоски, Михиэль Гаушман, У. Эрл Браун.
Человек, изменивший все (Moneyball) 2011
Главный менеджер бейсбольной команды Oakland A Билли Бин мечтает о победе в мировом чемпионате, но низкие доходы и поражения заставляют Билли находить обходные пути к своей мечте. Он собирается переиграть весь бейсбол через статистический анализ игроков, которых он набирает в свою команду.
- жанр: Драмы, Спортивные, Биография;
- страна: США;
- режиссер: Беннет Миллер;
- актеры: Брэд Питт, Джона Хилл, Филип Сеймур Гоффман, Робин Райт, Крис Пратт.
Бриттани бежит марафон (Brittany Runs a Marathon) 2019
Веселая, всегда в отличном настроении Бриттани из Нью-Йорка – подруга всех, кроме наверное самой себя. Потому что в свои 27 лет, ее образ жизни привел ее в не очень хорошую форму. Лишний вес, проблемы со здоровьем, токсичные отношения заставляют Бриттани обратиться к врачу, который говорит ей изменить образ жизни.
- жанр: Драма, Комедия;
- страна: США, Канада;
- режиссер: Пол Доунз Колайццо;
- актеры: Джиллиан Белл, Дженнифер Дандас, Патрик Дарро, Элис Ли, Эрика Эрнандес.