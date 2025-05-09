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A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

Київ • УНН

 • 1816 перегляди

Репер A$AP Rocky підтвердив, що ім'я третьої дитини, яку він чекає з Ріанною, також починатиметься на літеру "Р", як імена їхніх старших дітей – RZA та Riot Rose.

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

Лише через кілька днів після того, як співачка Ріанна продемонструвала свій округлий живіт на Met Gala, її чоловік репер A$AP Rocky натякнув, яке ім'я буде у третьої дитини пари повідомляє УНН із посиланням на Pagesix.

Деталі

7 травня під час виступу в програмі "Пізня ніч із Сетом Мейєрсом" 36-річного репера запитали, яке ім'я пара обере для своєї третьої дитини.

"У ваших перших двох дітей імена на літеру "Р", очевидно, що у вас з Ріанною імена на літеру "Р" тож і у третьої дитини буде ім'я на літеру "Р"? – звернувся ведучий до репера, справжнє ім’я якого Ракім Мейєрс.

"Звичайно", – відповів той.

Додамо

Ракім та Ріанна вже є гордими батьками сина Арза (RZA), якому у вівторок виповнюється 3 роки та Ріота Роуз, якому 1 рік.

Нагадаємо

У Нью-Йорку відбувся Met Gala 2025, присвячений виставці "Superfine: Tailoring Black Style". Новиною вечора зокрема стало те, що Rihanna з'явилася на доріжці Met Gala, оголосивши, що вагітна третьою дитиною від A$AP Rocky, співголови заходу.

Альона Уткіна

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