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A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

Киев • УНН

 • 1724 просмотра

Рэпер A$AP Rocky подтвердил, что имя третьего ребенка, которого он ждет с Рианной, также будет начинаться на букву "Р", как имена их старших детей – RZA и Riot Rose.

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

Всего через несколько дней после того, как певица Рианна продемонстрировала свой округлый живот на Met Gala, ее муж, рэпер A$AP Rocky, намекнул, какое имя будет у третьего ребенка пары, сообщает УНН со ссылкой на Pagesix.

Детали

7 мая во время выступления в программе "Поздняя ночь с Сетом Мейерсом" 36-летнего рэпера спросили, какое имя пара выберет для своего третьего ребенка.

"У ваших первых двух детей имена на букву "Р", очевидно, что у вас с Рианной имена на букву "Р", так и у третьего ребенка будет имя на букву "Р"? – обратился ведущий к рэперу, настоящее имя которого Раким Мейерс.

"Конечно", – ответил тот.

Добавим

Раким и Рианна уже являются гордыми родителями сына Арза (RZA), которому во вторник исполняется 3 года и Риота Роуз, которому 1 год.

Напомним

В Нью-Йорке состоялся Met Gala 2025, посвященный выставке "Superfine: Tailoring Black Style". Новостью вечера в частности стало то, что Rihanna появилась на дорожке Met Gala, объявив, что беременна третьим ребенком от A$AP Rocky, сопредседателя мероприятия.

Алена Уткина

Алена Уткина

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