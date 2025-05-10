8 тисяч доларів за "свободу": на Півдні викрито чергову схему незаконного виїзду за кордон
Київ • УНН
Спільна операція СБУ та ДПСУ викрила злочинну групу, яка організовувала незаконний виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Маршрут пролягав через Молдову, а плата складала від 8 тисяч доларів.
Прикордонники спільно зі співробітниками Служби безпеки України (СБУ) викрили злочинну групу, яка допомагала особам призовного віку незаконно виїжджати за кордон. Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає УНН.
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Зазначається, що оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по Херсонському та Одеському загонах ДПСУ спільно зі співробітниками СБУ викрили злочинну групу, яка допомагала особам призовного віку незаконно виїжджати за межі держави. Затримали чотирьох організаторів – саме під час підготовки групи до незаконної "подорожі" за кордон.
Маршрут пролягав з Миколаївщини до Одещини, а далі, минаючи офіційні пункти пропуску через державний кордон, до Придністровського регіону Молдови, що перебуває під контролем росії. Оплату брали в криптовалюті – від $8 тисяч з особи
За даними ДПС, залучали через Telegram-канали, де відкрито рекламували свої послуги.
Правоохоронці вчасно вийшли на слід. Усім затриманим оголосили про підозру у вчиненні кримінального злочину.
Нагадаємо
Прикордонники у Могилів-Подільському викрили фіктивний шлюб 35-річного чоловіка та 43-річної жінки для незаконного виїзду. Пара не знала елементарних фактів одне про одного; жінка зізналась, що отримала 50 тис. грн за допомогу в ухиленні від мобілізації.
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