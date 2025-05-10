8 тисяч доларів за "свободу": на Півдні викрито чергову схему незаконного виїзду за кордон

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню
9 травня, 18:38 • 14733 перегляди

Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

9 травня, 18:26 • 33749 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 16:40 • 33711 перегляди

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

Ексклюзив
9 травня, 15:09 • 53950 перегляди

Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта

9 травня, 14:28 • 64085 перегляди

Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"

9 травня, 13:51 • 60327 перегляди

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали

Ексклюзив
9 травня, 11:52 • 64266 перегляди

Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"

9 травня, 11:44 • 68178 перегляди

Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі

Ексклюзив
9 травня, 11:02 • 116697 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну

Ексклюзив
9 травня, 10:23 • 40195 перегляди

Саботаж замість реформи: у Раді розкритикували спротив Думи проти законопроєкту №12374-д про АРМА

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
64%
750мм
Популярнi новини

Франція використає заморожені російські активи для фінансування обслуговування гармат Caesar в Україні - ЗМІ

9 травня, 17:05 • 10142 перегляди

Російські військовополонені будуть платити податки в Україні. Кабмін схвалив відповідний проєкт

9 травня, 17:07 • 10683 перегляди

На Закарпатті священик УПЦ (МП) та його приятель гуляли селом у радянській військовій формі

9 травня, 17:18 • 8426 перегляди

У Нарві на кордоні з росією вивісили плакат з путіним в образі Гітлера

9 травня, 17:24 • 10432 перегляди

США та Європа завершують роботу над пропозицією щодо 30-денного припинення вогню між Україною та рф - ЗМІ

9 травня, 17:30 • 9794 перегляди
Публікації

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 116698 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

9 травня, 10:28 • 131231 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

9 травня, 07:57 • 115579 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 177412 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 199105 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Андрій Єрмак

Еммануель Макрон

Марко Рубіо

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 33753 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 36910 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

9 травня, 15:21 • 44508 перегляди

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

9 травня, 14:23 • 53539 перегляди

Переслідувач Дженніфер Еністон ввірвався на віллу зірки: тепер він звинувачений і чекає на психіатричну експертизу

9 травня, 13:41 • 32750 перегляди
Актуальне

Telegram

Facebook

Самохідна гаубиця CAESAR

Financial Times

Grand Theft Auto

8 тисяч доларів за "свободу": на Півдні викрито чергову схему незаконного виїзду за кордон

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Спільна операція СБУ та ДПСУ викрила злочинну групу, яка організовувала незаконний виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Маршрут пролягав через Молдову, а плата складала від 8 тисяч доларів.

8 тисяч доларів за "свободу": на Півдні викрито чергову схему незаконного виїзду за кордон

Прикордонники спільно зі співробітниками Служби безпеки України (СБУ) викрили злочинну групу, яка допомагала особам призовного віку незаконно виїжджати за кордон. Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по Херсонському та Одеському загонах ДПСУ спільно зі співробітниками СБУ викрили злочинну групу, яка допомагала особам призовного віку незаконно виїжджати за межі держави. Затримали чотирьох організаторів – саме під час підготовки групи до незаконної "подорожі" за кордон.

Маршрут пролягав з Миколаївщини до Одещини, а далі, минаючи офіційні пункти пропуску через державний кордон, до Придністровського регіону Молдови, що перебуває під контролем росії. Оплату брали в криптовалюті – від $8 тисяч з особи 

- йдеться у дописі Держприкордонслужби. 

За даними ДПС, залучали через Telegram-канали, де відкрито рекламували свої послуги.

Правоохоронці вчасно вийшли на слід. Усім затриманим оголосили про підозру у вчиненні кримінального злочину.

Нагадаємо

Прикордонники у Могилів-Подільському викрили фіктивний шлюб 35-річного чоловіка та 43-річної жінки для незаконного виїзду. Пара не знала елементарних фактів одне про одного; жінка зізналась, що отримала 50 тис. грн за допомогу в ухиленні від мобілізації.

В Тисі померло близько 50 людей при спробі втекти за кордон – ДПСУ23.12.24, 08:40 • 14516 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Державна прикордонна служба України
Служба безпеки України
Україна
Молдова
Brent
$63.84
Bitcoin
$102,993.90
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,335.34