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8 тысяч долларов за "свободу": на Юге разоблачена очередная схема незаконного выезда за границу

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Совместная операция СБУ и ГПСУ разоблачила преступную группу, которая организовывала незаконный выезд мужчин призывного возраста за границу. Маршрут пролегал через Молдову, а плата составляла от 8 тысяч долларов.

8 тысяч долларов за "свободу": на Юге разоблачена очередная схема незаконного выезда за границу

Пограничники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили преступную группу, которая помогала лицам призывного возраста незаконно выезжать за границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Херсонскому и Одесскому отрядам ГПСУ совместно с сотрудниками СБУ разоблачили преступную группу, которая помогала лицам призывного возраста незаконно выезжать за пределы государства. Задержали четырех организаторов – именно во время подготовки группы к незаконному "путешествию" за границу.

Маршрут пролегал из Николаевской области в Одесскую, а далее, минуя официальные пункты пропуска через государственную границу, в Приднестровский регион Молдовы, находящийся под контролем россии. Оплату брали в криптовалюте – от $8 тысяч с человека 

- говорится в заметке Госпогранслужбы. 

По данным ГПС, привлекали через Telegram-каналы, где открыто рекламировали свои услуги.

Правоохранители вовремя вышли на след. Всем задержанным объявили о подозрении в совершении уголовного преступления.

Напомним

Пограничники в Могилев-Подольском разоблачили фиктивный брак 35-летнего мужчины и 43-летней женщины для незаконного выезда. Пара не знала элементарных фактов друг о друге; женщина призналась, что получила 50 тыс. грн за помощь в уклонении от мобилизации.

В Тисе умерло около 50 человек при попытке сбежать за границу - ГПСУ23.12.24, 08:40 • 14516 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
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