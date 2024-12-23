В Тисе умерло около 50 человек при попытке сбежать за границу - ГПСУ
Киев • УНН
За время военного положения около 50 человек погибли при попытке нелегально пересечь границу через реку Тиса. Пограничники регулярно обнаруживают людей с переохлаждением во время попыток опасного пересечения границы.
За время военного положения река Тиса уже унесла около 50 жизней людей, которые незаконным образом пытались пересечь границу на этом участке. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
«Неоднократно пограничники выявляли людей, которые имели переохлаждение, когда выбирали для себя такие опасные путешествия для того, чтобы пересечь границу незаконным способом», - сказал Демченко.
Также он рассказал сколько людей погибли при попытке бежать за границу через реку Тиса.
«Продолжаем отмечать, что есть смельчаки, которые в том числе выбирают для себя линию границы, где она проходит по рекам для того, чтобы в плав, или пытаться перейти в том числе горные реки, что больше всего несет угрозы для здоровья и жизни людей. К примеру, река Тиса уже забрала за время действия военного положения около 50 жизней людей, которые незаконным способом пытались пересечь границу на этом участке», - рассказал Демченко.
Дополнение
17 декабря румынские пограничники сообщили украинским коллегам об обнаружении тела человека в реке Тиса.