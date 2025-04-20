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Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову
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"Заміж" за 50 000 грн: на кордоні викрито ще один фіктивний шлюб

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Прикордонники у Могилів-Подільському викрили фіктивний шлюб 35-річного чоловіка та 43-річної жінки для незаконного виїзду. Пара не знала елементарних фактів одне про одного; жінка зізналась, що отримала 50 тис. грн за допомогу в ухиленні від мобілізації.

"Заміж" за 50 000 грн: на кордоні викрито ще один фіктивний шлюб

У пункті пропуску "Могилів-Подільський", що на кордоні з Молдовою, виявили ще один випадок фіктивного шлюбу з метою незаконного виїзду за кордон. Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що на виїзд з України прямували громадяни України - 35-річний чоловік та 43-річна жінка з інвалідністю 2 групи, які заявили про себе як подружжя, зазначивши, що уклали шлюб 5 місяців тому.

Помітна різниця у віці не стала завадою для "кохання", проте під час перевірки зʼясувалося, що версія про "щасливу сімʼю" має всі ознаки фіктивного шлюбу

- йдеться у дописі ДПСУ.

За словами прикордонників, під час розмови обидва виявилися необізнаними в елементарній інформації одне про одного: не змогли згадати, де познайомилися, де проживають, не орієнтувались в інших фактах родинного характеру.

Додатково встановлено, що громадянка раніше вже надавала "послуги нареченої" та виїжджала за кордон із чоловіком мобілізаційного віку, з яким уклала шлюб 7 липня 2023 року, а вже 21 вересня того ж року вони перетнули кордон. Громадянин на територію України більше не повернувся. Шлюб було розірвано.

Цього разу жінка зізналась, що знову "вийшла заміж" за 50 000 грн. Мета залишилась та ж сама - забезпечити виїзд за межі держави особі, яка підлягає мобілізації

- повідомили прикордонники 

"Шлюбний експрес" було зупинено. Наречені повернулись в Україну для спілкування з правоохоронцями.

За даним фактом направлено повідомлення про ознаки кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон України та ст. 336 ККУ - ухилення від мобілізації.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили групу, яка організовувала фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю для відстрочки від мобілізації. За "послуги" зловмисники брали 10-15 тисяч доларів.

Екстремальний перетин кордону: чоловік спробував у цистерні з олією незаконно виїхати з України 18.04.25, 17:18 • 10494 перегляди

Віта Зеленецька

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