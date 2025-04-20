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"Замуж" за 50 000 грн: на границе раскрыт еще один фиктивный брак

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Пограничники в Могилев-Подольском раскрыли фиктивный брак 35-летнего мужчины и 43-летней женщины для незаконного выезда. Пара не знала элементарных фактов друг о друге; женщина призналась, что получила 50 тыс. грн за помощь в уклонении от мобилизации.

"Замуж" за 50 000 грн: на границе раскрыт еще один фиктивный брак

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой выявили еще один случай фиктивного брака с целью незаконного выезда за границу. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает УНН.

Подробности

Отмечается, что на выезд из Украины следовали граждане Украины - 35-летний мужчина и 43-летняя женщина с инвалидностью 2 группы, которые заявили о себе как супруги, отметив, что заключили брак 5 месяцев назад.

Заметная разница в возрасте не стала помехой для "любви", однако во время проверки выяснилось, что версия о "счастливой семье" имеет все признаки фиктивного брака

- говорится в сообщении ГПСУ.

По словам пограничников, во время разговора оба оказались неосведомленными в элементарной информации друг о друге: не смогли вспомнить, где познакомились, где проживают, не ориентировались в других фактах семейного характера.

Дополнительно установлено, что гражданка ранее уже оказывала "услуги невесты" и выезжала за границу с мужчиной мобилизационного возраста, с которым заключила брак 7 июля 2023 года, а уже 21 сентября того же года они пересекли границу. Гражданин на территорию Украины больше не вернулся. Брак был расторгнут.

В этот раз женщина призналась, что снова "вышла замуж" за 50 000 грн. Цель осталась та же - обеспечить выезд за пределы государства лицу, подлежащему мобилизации

- сообщили пограничники 

"Брачный экспресс" был остановлен. "Молодожены" вернулись в Украину для общения с правоохранителями.

По данному факту направлено сообщение о признаках уголовного правонарушения: ч. 1 ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины и ст. 336 УКУ - уклонение от мобилизации.

Напомним

Правоохранители разоблачили группу, которая организовывала фиктивные браки с женщинами с инвалидностью для отсрочки от мобилизации. За "услуги" злоумышленники брали 10-15 тысяч долларов.

Экстремальное пересечение границы: мужчина попытался в цистерне с маслом незаконно выехать из Украины18.04.25, 17:18 • 10492 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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