"Замуж" за 50 000 грн: на границе раскрыт еще один фиктивный брак

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой выявили еще один случай фиктивного брака с целью незаконного выезда за границу. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает УНН.

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Отмечается, что на выезд из Украины следовали граждане Украины - 35-летний мужчина и 43-летняя женщина с инвалидностью 2 группы, которые заявили о себе как супруги, отметив, что заключили брак 5 месяцев назад.

Заметная разница в возрасте не стала помехой для "любви", однако во время проверки выяснилось, что версия о "счастливой семье" имеет все признаки фиктивного брака - говорится в сообщении ГПСУ.

По словам пограничников, во время разговора оба оказались неосведомленными в элементарной информации друг о друге: не смогли вспомнить, где познакомились, где проживают, не ориентировались в других фактах семейного характера.

Дополнительно установлено, что гражданка ранее уже оказывала "услуги невесты" и выезжала за границу с мужчиной мобилизационного возраста, с которым заключила брак 7 июля 2023 года, а уже 21 сентября того же года они пересекли границу. Гражданин на территорию Украины больше не вернулся. Брак был расторгнут.

В этот раз женщина призналась, что снова "вышла замуж" за 50 000 грн. Цель осталась та же - обеспечить выезд за пределы государства лицу, подлежащему мобилизации - сообщили пограничники

"Брачный экспресс" был остановлен. "Молодожены" вернулись в Украину для общения с правоохранителями.

По данному факту направлено сообщение о признаках уголовного правонарушения: ч. 1 ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины и ст. 336 УКУ - уклонение от мобилизации.

Напомним

Правоохранители разоблачили группу, которая организовывала фиктивные браки с женщинами с инвалидностью для отсрочки от мобилизации. За "услуги" злоумышленники брали 10-15 тысяч долларов.

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