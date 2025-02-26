Фіктивні шлюби для ухилення від мобілізації: на Дніпропетровщині викрили злочинну схему
Київ • УНН
Правоохоронці викрили групу, яка організовувала фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю для відстрочки від мобілізації. За "послуги" зловмисники брали 10-15 тисяч доларів.
На Дніпропетровщині кіберполіцейські викрили злочинну схему: зловмисники оформлювали фіктивні шлюби військовозобовʼязаним чоловікам для отримання відстрочки від мобілізації. Про це повідомляє кіберполіція, пише УНН.
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Повідомляється, правоохоронці викрили зловмисників, які упродовж березня-листопада 2024 року за винагороду оформлювали фіктивні шлюби військовозобовʼязаним чоловікам для отримання відстрочки від мобілізації.
Фігуранти, серед яких були працівники місцевих відділів державної реєстрації актів цивільного стану (ВДРАЦС), підшукували жінок з інвалідністю для реєстрації фіктивних шлюбів з військовозобов’язаними, які бажали ухилитися від служби в ЗСУ
Далі, за схемою, зловмисники оформлювали відтермінування від військової служби. Це також давало "клієнтам" право виїхати за межі України в умовах дії воєнного стану.
У подальшому працівники ВДРАЦС по підробленій ухвалі суду вносили до держреєстру недостовірні відомості щодо розірвання шлюбів між військовозобов’язаними та жінками з інвалідністю. Вартість таких "послуг" коливалась від 10 до 15 тисяч доларів.
Поліцейські провели низку обшуків за адресами проживання та в службових кабінетах фігурантів. Вилучено накопичувачі даних, оригінали та копії підроблених документів про складання актів про укладання та розірвання шлюбів, копії журналів вхідної документації
Двом учасникам схеми вже оголошено підозри за статте Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
У Києві викрили аферистів, які відбирали квартири через фіктивні шлюби та ремонти06.02.25, 02:52 • 39230 переглядiв