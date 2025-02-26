Фіктивні шлюби для ухилення від мобілізації: на Дніпропетровщині викрили злочинну схему

На Дніпропетровщині кіберполіцейські викрили злочинну схему: зловмисники оформлювали фіктивні шлюби військовозобовʼязаним чоловікам для отримання відстрочки від мобілізації. Про це повідомляє кіберполіція, пише УНН.

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Повідомляється, правоохоронці викрили зловмисників, які упродовж березня-листопада 2024 року за винагороду оформлювали фіктивні шлюби військовозобовʼязаним чоловікам для отримання відстрочки від мобілізації.

Фігуранти, серед яких були працівники місцевих відділів державної реєстрації актів цивільного стану (ВДРАЦС), підшукували жінок з інвалідністю для реєстрації фіктивних шлюбів з військовозобов’язаними, які бажали ухилитися від служби в ЗСУ

Далі, за схемою, зловмисники оформлювали відтермінування від військової служби. Це також давало "клієнтам" право виїхати за межі України в умовах дії воєнного стану.

У подальшому працівники ВДРАЦС по підробленій ухвалі суду вносили до держреєстру недостовірні відомості щодо розірвання шлюбів між військовозобов’язаними та жінками з інвалідністю. Вартість таких "послуг" коливалась від 10 до 15 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку обшуків за адресами проживання та в службових кабінетах фігурантів. Вилучено накопичувачі даних, оригінали та копії підроблених документів про складання актів про укладання та розірвання шлюбів, копії журналів вхідної документації