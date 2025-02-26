Фиктивные браки для уклонения от мобилизации: на Днепропетровщине разоблачили преступную схему

В Днепропетровской области киберполицейские разоблачили преступную схему: злоумышленники оформляли фиктивные браки военнообязанным мужчинам для получения отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает киберполиция, пишет УНН.

Детали

Сообщается, правоохранители разоблачили злоумышленников, которые в течение марта-ноября 2024 года за вознаграждение оформляли фиктивные браки военнообязанным мужчинам для получения отсрочки от мобилизации.

Фигуранты, среди которых были работники местных отделов государственной регистрации актов гражданского состояния (ОГРАГС), подыскивали женщин с инвалидностью для регистрации фиктивных браков с военнообязанными, которые желали уклониться от службы в ВСУ