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Фиктивные браки для уклонения от мобилизации: на Днепропетровщине разоблачили преступную схему

Фиктивные браки для уклонения от мобилизации: на Днепропетровщине разоблачили преступную схему

Киев  •  УНН

 • 6201 просмотра

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Правоохранители разоблачили группу, которая организовывала фиктивные браки с женщинами с инвалидностью для отсрочки от мобилизации. За «услуги» злоумышленники брали 10-15 тысяч долларов.

В Днепропетровской области киберполицейские разоблачили преступную схему: злоумышленники оформляли фиктивные браки военнообязанным мужчинам для получения отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает киберполиция, пишет УНН.

Детали 

Сообщается, правоохранители разоблачили злоумышленников, которые в течение марта-ноября 2024 года за вознаграждение оформляли фиктивные браки военнообязанным мужчинам для получения отсрочки от мобилизации.

Фигуранты, среди которых были работники местных отделов государственной регистрации актов гражданского состояния (ОГРАГС), подыскивали женщин с инвалидностью для регистрации фиктивных браков с военнообязанными, которые желали уклониться от службы в ВСУ

- говорится в сообщении.

Далее, по схеме, злоумышленники оформляли отсрочку от военной службы. Это также давало "клиентам" право выехать за пределы Украины в условиях действия военного положения.

В дальнейшем работники ОГРАГС по поддельному постановлению суда вносили в госреестр недостоверные сведения о расторжении браков между военнообязанными и женщинами с инвалидностью. Стоимость таких "услуг" колебалась от 10 до 15 тысяч долларов.

Полицейские провели ряд обысков по адресам проживания и в служебных кабинетах фигурантов. Изъяты накопители данных, оригиналы и копии поддельных документов о составлении актов о заключении и расторжении браков, копии журналов входящей документации

- сообщают правоохранители.

Двум участникам схемы уже объявлено подозрения по статье Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

В Киеве разоблачили аферистов, отбиравших квартиры через фиктивные браки и ремонты06.02.25, 02:52 • 39218 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаКриминал и ЧП
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