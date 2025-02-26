Фиктивные браки для уклонения от мобилизации: на Днепропетровщине разоблачили преступную схему
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили группу, которая организовывала фиктивные браки с женщинами с инвалидностью для отсрочки от мобилизации. За «услуги» злоумышленники брали 10-15 тысяч долларов.
В Днепропетровской области киберполицейские разоблачили преступную схему: злоумышленники оформляли фиктивные браки военнообязанным мужчинам для получения отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает киберполиция, пишет УНН.
Детали
Сообщается, правоохранители разоблачили злоумышленников, которые в течение марта-ноября 2024 года за вознаграждение оформляли фиктивные браки военнообязанным мужчинам для получения отсрочки от мобилизации.
Фигуранты, среди которых были работники местных отделов государственной регистрации актов гражданского состояния (ОГРАГС), подыскивали женщин с инвалидностью для регистрации фиктивных браков с военнообязанными, которые желали уклониться от службы в ВСУ
Далее, по схеме, злоумышленники оформляли отсрочку от военной службы. Это также давало "клиентам" право выехать за пределы Украины в условиях действия военного положения.
В дальнейшем работники ОГРАГС по поддельному постановлению суда вносили в госреестр недостоверные сведения о расторжении браков между военнообязанными и женщинами с инвалидностью. Стоимость таких "услуг" колебалась от 10 до 15 тысяч долларов.
Полицейские провели ряд обысков по адресам проживания и в служебных кабинетах фигурантов. Изъяты накопители данных, оригиналы и копии поддельных документов о составлении актов о заключении и расторжении браков, копии журналов входящей документации
Двум участникам схемы уже объявлено подозрения по статье Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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