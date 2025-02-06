В Киеве разоблачили аферистов, отбиравших квартиры через фиктивные браки и ремонты
Киев • УНН
Полиция задержала трех человек, которые мошенническим путем завладевали квартирами уязвимых граждан. Злоумышленники входили в доверие через ремонты и даже заключение браков, а затем перепродавали недвижимость.
Столичные полицейские разоблачили аферистов, которые входили в доверие, чтобы присвоить чужое жилье. Об этом информирует Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что оперативники управления стратегических расследований в Киевской области совместно со следователями следственного управления полиции Киева установили трех дельцов, причастных к завладению квартир.
Организовал сделку с недвижимостью 47-летний житель столицы, подсудимый за аналогичное преступление. В качестве сообщников он привлек еще нескольких человек. Фигуранты входили в доверие к потерпевшим, делали ремонты в их квартирах, а после - продавали недвижимость.
Среди пострадавших - пожилые люди, лица, имевшие финансовые трудности или вели асоциальный образ жизни. После переоформления всех документов и продажи квартир, реальные владельцы оказывались просто на улице. В одном из эпизодов участница сделки даже вышла замуж за будущую жертву
При проведении обысков, по одному из адресов, правоохранители обнаружили жителя Львова, которого злоумышленники перевезли в столицу. Он не имел близких родственников и вел антисоциальный стиль жизни, из-за чего, имея квартиру во Львове, стал для аферистов потенциальной жертвой.
В рамках досудебного расследования полицейские изъяли более 420 оригиналов и копий документов, среди которых доверенности, завещания, договоры купли-продажи объектов недвижимости и другую документацию, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.
На основании собранных доказательств организатору квартирной сделки и двум его сообщникам следователи сообщили подозрения по ч. 4 и 5 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к мошеннической схеме.
Напомним
Киберполиция предупреждает о мошеннической схеме с ложными сообщениями об увеличении пенсий в 1,5 раза с февраля 2025 года. Злоумышленники собирают личные данные через фальшивые ссылки и анкеты.
Букет на миллион или как гражданская жена помощника Гетманцева ведет бизнес04.02.25, 14:52 • 21625 просмотров