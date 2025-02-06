В Киеве разоблачили аферистов, отбиравших квартиры через фиктивные браки и ремонты

Столичные полицейские разоблачили аферистов, которые входили в доверие, чтобы присвоить чужое жилье. Об этом информирует Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что оперативники управления стратегических расследований в Киевской области совместно со следователями следственного управления полиции Киева установили трех дельцов, причастных к завладению квартир.

Организовал сделку с недвижимостью 47-летний житель столицы, подсудимый за аналогичное преступление. В качестве сообщников он привлек еще нескольких человек. Фигуранты входили в доверие к потерпевшим, делали ремонты в их квартирах, а после - продавали недвижимость.

Среди пострадавших - пожилые люди, лица, имевшие финансовые трудности или вели асоциальный образ жизни. После переоформления всех документов и продажи квартир, реальные владельцы оказывались просто на улице. В одном из эпизодов участница сделки даже вышла замуж за будущую жертву - говорится в заметке Национальной полиции Украины.

При проведении обысков, по одному из адресов, правоохранители обнаружили жителя Львова, которого злоумышленники перевезли в столицу. Он не имел близких родственников и вел антисоциальный стиль жизни, из-за чего, имея квартиру во Львове, стал для аферистов потенциальной жертвой.

В рамках досудебного расследования полицейские изъяли более 420 оригиналов и копий документов, среди которых доверенности, завещания, договоры купли-продажи объектов недвижимости и другую документацию, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.

На основании собранных доказательств организатору квартирной сделки и двум его сообщникам следователи сообщили подозрения по ч. 4 и 5 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к мошеннической схеме.

Напомним

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