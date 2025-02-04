Шахраї розсилають фейкові повідомлення про підвищення пенсій у 2025 році

Зловмисники розповсюджують у соціальних мережах та месенджерах неправдиву інформацію про те, що з лютого 2025 року розмір пенсій буде збільшено майже в півтора раза. Шахраї пропонують перейти за посиланням. Кіберполіція закликає НЕ ВІДКРИВАТИ такі посилання.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

Деталі

Пенсійний фонд України спільно з Департаментом кіберполіції звертають увагу, що в онлайн-медіа (особливо в Telegram-каналах) невідомі поширили інформацію, що з лютого 2025 року розмір пенсій буде відкореговано і вони збільшаться майже в півтора раза.