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Шахраї розсилають фейкові повідомлення про підвищення пенсій у 2025 році

Шахраї розсилають фейкові повідомлення про підвищення пенсій у 2025 році

Київ • УНН

 • 24050 перегляди

Кіберполіція попереджає про шахрайську схему з неправдивими повідомленнями про збільшення пенсій в 1,5 рази з лютого 2025 року. Зловмисники збирають особисті дані через фальшиві посилання та анкети.

Зловмисники розповсюджують у соціальних мережах та месенджерах неправдиву інформацію про те, що  з лютого 2025 року розмір пенсій буде збільшено майже в півтора раза. Шахраї пропонують перейти за посиланням. Кіберполіція закликає НЕ ВІДКРИВАТИ такі посилання.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

Деталі

Пенсійний фонд України спільно з Департаментом кіберполіції звертають увагу, що в онлайн-медіа (особливо в Telegram-каналах) невідомі поширили інформацію, що з лютого 2025 року розмір пенсій буде відкореговано і вони збільшаться майже в півтора раза.

- ідеться у повідомленні. 

Викрито маніпулятивні оголошення з привабливими заголовками та посиланнями на підроблені сайти, - аферисти запрошують пенсіонерів  заповнити анкету.  Вводити свої особисті та банківські дані - вкрай небезпечно.

Щоб не стати жертвами шахраїв, закликаємо задля своєї безпеки у жодному разі не переходити та НЕ ВІДКРИВАТИ такі посилання.

- інформують правоохоронці. 

У  Пенсійному фонді звернули увагу на важливе уточнення:

Перерахунки пенсійних виплат у зв’язку зі змінами в законодавстві проводяться без додаткового звернення громадян: не потребують заповнення даних, тим більше з урахуванням такого розподілу!

Чверть пенсіонерів отримує менше 3000 грн: де в Україні найвищі та найнижчі пенсії30.01.25, 10:15 • 26422 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
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