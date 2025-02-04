Шахраї розсилають фейкові повідомлення про підвищення пенсій у 2025 році
Київ • УНН
Кіберполіція попереджає про шахрайську схему з неправдивими повідомленнями про збільшення пенсій в 1,5 рази з лютого 2025 року. Зловмисники збирають особисті дані через фальшиві посилання та анкети.
Зловмисники розповсюджують у соціальних мережах та месенджерах неправдиву інформацію про те, що з лютого 2025 року розмір пенсій буде збільшено майже в півтора раза. Шахраї пропонують перейти за посиланням. Кіберполіція закликає НЕ ВІДКРИВАТИ такі посилання.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.
Деталі
Пенсійний фонд України спільно з Департаментом кіберполіції звертають увагу, що в онлайн-медіа (особливо в Telegram-каналах) невідомі поширили інформацію, що з лютого 2025 року розмір пенсій буде відкореговано і вони збільшаться майже в півтора раза.
Викрито маніпулятивні оголошення з привабливими заголовками та посиланнями на підроблені сайти, - аферисти запрошують пенсіонерів заповнити анкету. Вводити свої особисті та банківські дані - вкрай небезпечно.
Щоб не стати жертвами шахраїв, закликаємо задля своєї безпеки у жодному разі не переходити та НЕ ВІДКРИВАТИ такі посилання.
У Пенсійному фонді звернули увагу на важливе уточнення:
Перерахунки пенсійних виплат у зв’язку зі змінами в законодавстві проводяться без додаткового звернення громадян: не потребують заповнення даних, тим більше з урахуванням такого розподілу!
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