Мошенники рассылают фейковые сообщения о повышении пенсий в 2025 году

Злоумышленники распространяют в социальных сетях и мессенджерах ложную информацию о том, что с февраля 2025 года размер пенсий будет увеличен почти в полтора раза. Мошенники предлагают перейти по ссылке. Киберполиция призывает НЕ ОТКРЫВАТЬ такие ссылки.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Детали

Пенсионный фонд Украины совместно с Департаментом киберполиции обращают внимание, что в онлайн-медиа (особенно в Telegram-каналах) неизвестные распространили информацию, что с февраля 2025 года размер пенсий будет откорректирован и они увеличатся почти в полтора раза.

Разоблачены манипулятивные объявления с привлекательными заголовками и ссылками на поддельные сайты, - аферисты приглашают пенсионеров заполнить анкету. Вводить свои личные и банковские данные - крайне опасно.

Чтобы не стать жертвами мошенников, призываем для своей безопасности ни в коем случае не переходить и НЕ ОТКРЫВАТЬ такие ссылки.