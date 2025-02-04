Мошенники рассылают фейковые сообщения о повышении пенсий в 2025 году
Киев • УНН
Киберполиция предупреждает о мошеннической схеме с ложными сообщениями об увеличении пенсий в 1,5 раза с февраля 2025 года. Злоумышленники собирают личные данные через фальшивые ссылки и анкеты.
Злоумышленники распространяют в социальных сетях и мессенджерах ложную информацию о том, что с февраля 2025 года размер пенсий будет увеличен почти в полтора раза. Мошенники предлагают перейти по ссылке. Киберполиция призывает НЕ ОТКРЫВАТЬ такие ссылки.
Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
Детали
Пенсионный фонд Украины совместно с Департаментом киберполиции обращают внимание, что в онлайн-медиа (особенно в Telegram-каналах) неизвестные распространили информацию, что с февраля 2025 года размер пенсий будет откорректирован и они увеличатся почти в полтора раза.
Разоблачены манипулятивные объявления с привлекательными заголовками и ссылками на поддельные сайты, - аферисты приглашают пенсионеров заполнить анкету. Вводить свои личные и банковские данные - крайне опасно.
Чтобы не стать жертвами мошенников, призываем для своей безопасности ни в коем случае не переходить и НЕ ОТКРЫВАТЬ такие ссылки.
В Пенсионном фонде обратили внимание на важное уточнение:
Перерасчеты пенсионных выплат в связи с изменениями в законодательстве проводятся без дополнительного обращения граждан: не требуют заполнения данных, тем более с учетом такого распределения!
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