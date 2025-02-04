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Мошенники рассылают фейковые сообщения о повышении пенсий в 2025 году

Мошенники рассылают фейковые сообщения о повышении пенсий в 2025 году

Киев  •  УНН

 • 9525 просмотра

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Киберполиция предупреждает о мошеннической схеме с ложными сообщениями об увеличении пенсий в 1,5 раза с февраля 2025 года. Злоумышленники собирают личные данные через фальшивые ссылки и анкеты.

Злоумышленники распространяют в социальных сетях и мессенджерах ложную информацию о том, что  с февраля 2025 года размер пенсий будет увеличен почти в полтора раза. Мошенники предлагают перейти по ссылке. Киберполиция призывает НЕ ОТКРЫВАТЬ такие ссылки.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Детали

Пенсионный фонд Украины совместно с Департаментом киберполиции обращают внимание, что в онлайн-медиа (особенно в Telegram-каналах) неизвестные распространили информацию, что с февраля 2025 года размер пенсий будет откорректирован и они увеличатся почти в полтора раза.

- говорится в сообщении. 

Разоблачены манипулятивные объявления с привлекательными заголовками и ссылками на поддельные сайты, - аферисты приглашают пенсионеров  заполнить анкету.  Вводить свои личные и банковские данные - крайне опасно.

Чтобы не стать жертвами мошенников, призываем для своей безопасности ни в коем случае не переходить и НЕ ОТКРЫВАТЬ такие ссылки.

- информируют правоохранители. 

В  Пенсионном фонде обратили внимание на важное уточнение:

Перерасчеты пенсионных выплат в связи с изменениями в законодательстве проводятся без дополнительного обращения граждан: не требуют заполнения данных, тем более с учетом такого распределения!

Четверть пенсионеров получает менее 3000 грн: где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии30.01.25, 10:15 • 26009 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
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