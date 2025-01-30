Четверть пенсионеров получает менее 3000 грн: где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии

Средняя пенсия в Украине достигла 5789 грн (132 евро) на конец 2024 года, при этом 26% пенсионеров получают менее 3000 грн. Самые высокие выплаты традиционно у пенсионеров в Киеве, а наименьшие - в Тернопольской области, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

Детали

«5789 грн или 132 евро составила средняя пенсия в Украине на конец 2024 года. Это на 7,5% больше, чем в 2023 году», - говорится в сообщении.

В то же время инфляция за 2024 год, по данным НБУ, составила 12% - поэтому, как отмечается, фактически, «съела» это повышение.

Самые высокие выплаты, по сообщению, традиционно у пенсионеров в Киеве - 8017,65 грн. Это более чем на треть выше среднего показателя по стране. Самые маленькие выплаты в Тернопольской области: 4484,69 грн. Это на 23% меньше среднего значения.

Сейчас в Украине насчитывается 10,34 млн пенсионеров. На 497,5 тыс. пенсионеров стало меньше за три года полномасштабной войны - примерно так же, как за два года пандемии COVID-19.

26% или 2,68 млн пенсионеров получают менее 3 000 грн. Средний размер такой пенсии - 2759,86 грн. Еще 1,26 млн человек (12%) получают пенсию более 10 000 грн, в среднем - 15 379,97 грн.

Около 27% пенсионеров продолжают работать и сейчас в среднем получают 6 302,76 грн пенсии.

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