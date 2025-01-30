Чверть пенсіонерів отримує менше 3000 грн: де в Україні найвищі та найнижчі пенсії

Середня пенсія в Україні досягла 5789 грн (132 євро) на кінець 2024 року, при цьому 26% пенсіонерів отримують менше 3000 грн. Найвищі виплати традиційно у пенсіонерів в Києві, а найменші - у Тернопільській області, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

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"5789 грн або 132 євро становила середня пенсія в Україні на кінець 2024 року. Це на 7,5% більше, ніж у 2023 році", - ідеться у повідомленні.

Водночас інфляція за 2024 рік, за даними НБУ, становила 12% - тож, як зауважується, фактично, "з'їла" це підвищення.

Найвищі виплати, за повідомленням, традиційно у пенсіонерів в Києві - 8017,65 грн. Це більш ніж на третину вище за середній показник по країні. Найменші виплати у Тернопільській області: 4484,69 грн. Це на 23% менше за середнє значення.

Наразі в Україні нараховується 10,34 млн пенсіонерів. На 497,5 тис. пенсіонерів стало менше за три роки повномасштабної війни - приблизно так само, як за два роки пандемії COVID-19.

26% або 2,68 млн пенсіонерів отримують менше 3 000 грн. Середній розмір такої пенсії - 2759,86 грн. Ще 1,26 млн осіб (12%) отримують пенсію понад 10 000 грн, у середньому - 15 379,97 грн.

Близько 27% пенсіонерів продовжують працювати і наразі в середньому отримують 6 302,76 грн пенсії.

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