Накопичувальні пенсії не збільшать податки - Мінсоцполітики
Київ • УНН
Мінсоцполітики розробило комплексну реформу пенсійного забезпечення з накопичувальною системою. Реформа не призведе до підвищення податків, але дозволить збільшити пенсії на 15-20%.
В Україні накопичувальні пенсії запровадять без підвищення податків, але передбачать можливість добровільних додаткових внесків. Про нову комплексну реформу пенсійного забезпечення повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України у Facebook, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Мінсоцполітики розробило комплексну реформу пенсійного забезпечення, а відповідні законопроєкти вже подано на розгляд органів влади та інших зацікавлених сторін для ознайомлення та надання пропозицій.
Мета реформи — створити справедливу і прозору пенсійну систему, щоб кожен українець і кожна українка могли отримувати гідну пенсію
У відомстві запевнили, що запровадження накопичувальної системи, яка є частиною реформи, дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу.
Важливо: це НЕ призведе до збільшення навантаження на платників податків. Адже внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО
"За власним бажанням працівник зможе сплачувати додатковий добровільний внесок", - уточнили в Мінсоцполітики.
За інформацією пресслужби, очікується, що впровадження накопичувальної системи дозволить збільшити пенсію ще на 15-20% порівняно з середньою заробітною платою людини протягом життя, додатково до солідарної частини пенсіі.
Нагадаємо
Міністерство соцполітики планує запустити накопичувальну пенсійну систему з 2026 року. Наразі розробляється законодавча база та ІТ-система для державного накопичувального фонду.
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