Пенсії по інвалідності для прокурорів та інших посадовців будуть обмежені: новий законопроект

У Мінсоц зареєстрували новий закон, відповідно до якого пенсії по інвалідності для всіх громадян, незалежно від їхнього статусу, мають урівнятися. Пенсії для людей, які потребують підтримки через інвалідність, будуть розраховуватися за загальним правилом, без урахування спеціальних статусів осіб.

Про це повідомила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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Щодо пенсій інвалідності високопосадовцям, то вже ми зареєстрували закон, який передбачає, що всі пенсії обраховуються по інвалідності, за загальним правилом. Коли людина потребує підтримки в інвалідності, то не важливо, чи це прокурор, чи це якийсь фахівець із обліку, чи просто, наприклад, журналіст. Немає значення, це людина, яка потребує підтримки, ми маємо розраховувати власне ту підтримку в потребі, яка є, а не якийсь там спецстатут - зазначила міністерка.

Також, вона додала, що це не стосуватиметься учасників бойових дій, оскільки для них окремо зберігається підтримка. Зміни стосуються також обмеження пенсій для посадовців, які отримували високі пенсії. Відповідно до нового законопроєкту, пенсії, що перевищують 23 000 грн, будуть обмежені коефіцієнтами, зокрема для прокурорів і топ-чиновників, які отримували підвищені пенсії через судові рішення.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що МОЗ перевірив 924 справи щодо встановлення інвалідності посадовцям, з яких 136 осіб втратили статус інваліда. Двом прокурорам вже оголошено підозру, а загалом перевіряється понад 2000 справ.