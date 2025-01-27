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Пенсии по инвалидности для прокуроров и других должностных лиц будут ограничены: новый законопроект

Киев  •  УНН

 • 7452 просмотра

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Минсоц зарегистрировал закон об уравнивании пенсий по инвалидности для всех граждан, независимо от статуса. Пенсии свыше 23 000 грн будут ограничены, кроме выплат участникам боевых действий.

В Минсоц зарегистрировали новый закон, согласно которому пенсии по инвалидности для всех граждан, независимо от их статуса, должны уравняться. Пенсии для людей, нуждающихся в поддержке через инвалидность, будут рассчитываться по общему правилу, без учета специальных статусов лиц.

Об этом сообщила Министр социальной политики Оксана Жолнович во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали 

Что касается пенсий инвалидности чиновникам, то уже мы зарегистрировали закон, который предусматривает, что все пенсии рассчитываются по инвалидности, по общему правилу. Когда человек нуждается в поддержке в инвалидности, то не важно, это прокурор, или это какой-то специалист по учету, или просто, например, журналист. Не имеет значения, это человек, который нуждается в поддержке, мы должны рассчитывать собственно ту поддержку в потребности, которая есть, а не какой-то там спецстатут

- отметила министр.

Также, она добавила, что это не будет касаться участников боевых действий, поскольку для них отдельно сохраняется поддержка. Изменения касаются также ограничения пенсий для чиновников, которые получали высокие пенсии. Согласно новому законопроекту, пенсии, превышающие 23 000 грн, будут ограничены коэффициентами, в частности для прокуроров и топ-чиновников, которые получали повышенные пенсии из-за судебных решений.

Напомним 

Ранее УНН писал, что Минздрав проверил 924 дела по установлению инвалидности чиновникам, из которых 136 человек потеряли статус инвалида. Двум прокурорам уже объявлено подозрение, а в целом проверяется более 2000 дел.

Алина Волянская

Алина Волянская

Обществополитика

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