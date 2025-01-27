Пенсии по инвалидности для прокуроров и других должностных лиц будут ограничены: новый законопроект

В Минсоц зарегистрировали новый закон, согласно которому пенсии по инвалидности для всех граждан, независимо от их статуса, должны уравняться. Пенсии для людей, нуждающихся в поддержке через инвалидность, будут рассчитываться по общему правилу, без учета специальных статусов лиц.

Об этом сообщила Министр социальной политики Оксана Жолнович во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

Что касается пенсий инвалидности чиновникам, то уже мы зарегистрировали закон, который предусматривает, что все пенсии рассчитываются по инвалидности, по общему правилу. Когда человек нуждается в поддержке в инвалидности, то не важно, это прокурор, или это какой-то специалист по учету, или просто, например, журналист. Не имеет значения, это человек, который нуждается в поддержке, мы должны рассчитывать собственно ту поддержку в потребности, которая есть, а не какой-то там спецстатут