Масштабна перевірка інвалідності чиновників: перші підозри прокурорам, понад 100 осіб втратили статус
Київ • УНН
МОЗ перевірив 924 справи щодо встановлення інвалідності посадовцям, з яких 136 осіб втратили статус інваліда. Двом прокурорам вже оголошено підозру, а загалом перевіряється понад 2000 справ.
В Україні 136 посадовців не були визнані особами з інвалідністю й по них розпочалися правоохоронними органами розслідування підстав встановлення інвалідності. Першим двом прокурорам було пред'явлено підозру в скоєні злочину. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час пресконференції, передає УНН.
"Ми також проводимо перевірки обґрунтованості встановлення інвалідності деяким категоріям осіб. Є декілька паралельних процесів. Перший, це правоохоронні органи та державні службовці, які були визначені рішенням РНБО...Була сформована робоча група зі залучення представників нашого міністерства й працівників силового блоку", - нагадав Ляшко.
Він зазначив, що далі СБУ й ДБР з ОГП сформували перелік з 1652 справ посадових осіб з понад 70 державних органів.
"З яких понад 30 припадає на Державну митну службу, 20 на податкову, 17% органів прокуратури, а далі всі інші органи в яких в посадовому складі працівники мали встановлену інвалідність й ці справи передаються до нашого інституту (профільного науково-дослідного інституту для переогляду - ред.), який розглядає обґрунтованість встановлення інвалідності.
Ляшко зазначив, що станом на 18 грудня розглянуто 924 справ.
"Понад 180 посадовців не були визнані особами з інвалідністю або їм було змінено термін інвалідності. 136 посадовців не визнано і 47 змінено термін надання інвалідності. По 136 розпочалися вже правоохоронними органами певні розслідування підстав встановлення інвалідності. На минулому тижні першим двом прокурорам було пред'явлено підозру в скоєні злочину. 398 осіб направлено на дообстеження й ще 90 особам змінено групу інвалідності в сторону зменшення. Процес переогляду триває", - розповів Ляшко.
Доповнення
Для 188 осіб було скасовано інвалідність. Загалом же правоохоронці передали до Міністерства охорони здоров’я понад 2 тисячі справ про сумнівне отримання інвалідності.
19 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про ліквідацію медико-санітарних експертних комісій. МСЕК мають припинити свою діяльність вже з 1 січня.