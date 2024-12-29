МОЗ скасував інвалідність вже 188 особам після перевірки підозрілих справ

Для 188 осіб було скасовано інвалідність. Загалом же правоохоронці передали до Міністерства охорони здоров’я понад 2 тисячі справ про сумнівне отримання інвалідності. Про це в ефірі телемарафону заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає УНН.

"Нам правоохоронні органи передали вже понад 2 тисячі справ, майже 1000 ми вже розглянули, щодо 188 осіб уже скасовано інвалідність", - заявив міністр.

Наразі 388 осіб, які фігурують у цих справах викликали до профільного науково-дослідного інституту на повторний огляд.

Міністр нагадав, що медико-соціальні експертні комісії з 1 січня 2025 року призупинять свою діяльність як окремі юридичні особи.

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"Коли ми говоримо про глобальну реформу саме медико-соціальної експертизи, то ми забрали цю частинку медичну і вже реформували. Це перший крок глобальної реформи. Далі очікуємо ще реформи, які запровадить соціальна сторона, Мінекономіки і МОН, і тоді вже буде повністю закритий пул оцінки функціонування людини, виявлення потреб, які у неї є на втрату її функціональності і які держава може запропонувати компенсатори", - зазначив глава МОЗ та додав, що медична система готова о ліквідації МСЕК.

Нагадаємо

19 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про ліквідацію медико-санітарних експертних комісій. МСЕК мають припинити свою діяльність вже з 1 січня.

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