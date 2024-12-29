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МОЗ отменил инвалидность уже 188 лицам после проверки подозрительных дел

МОЗ отменил инвалидность уже 188 лицам после проверки подозрительных дел

Киев  •  УНН

 • 6606 просмотра

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Правоохранители передали в Минздрав более 2000 дел о сомнительном получении инвалидности, из которых 1000 уже рассмотрены.

Для 188 человек была отменена инвалидность. В целом же правоохранители передали в Министерство здравоохранения более 2 тысяч дел о сомнительном получении инвалидности. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает УНН.

«Нам правоохранительные органы передали уже более 2 тысяч дел, почти 1000 мы уже рассмотрели, в отношении 188 человек уже отменена инвалидность», - заявил министр.

Сейчас 388 человек, которые фигурируют в этих делах вызвали в профильный научно-исследовательский институт на повторный осмотр.

Министр напомнил, что медико-социальные экспертные комиссии с 1 января 2025 года приостановят свою деятельность как отдельные юридические лица.

Директор департамента ветеранской политики КГГА Светлый получил фальшивую инвалидность, чтобы избежать призыва27 дек. 2024, 13:45 • 16554 просмотра

«Когда мы говорим о глобальной реформе именно медико-социальной экспертизы, то мы забрали эту частичку медицинскую и уже реформировали. Это первый шаг глобальной реформы. Далее ожидаем еще реформы, которые введет социальная сторона, Минэкономики и МОН, и тогда уже будет полностью закрыт пул оценки функционирования человека, выявление потребностей, которые у него есть на потерю его функциональности и какие государство может предложить компенсаторы», - отметил глава Минздрава и добавил, что медицинская система готова к ликвидации МСЭК.

Напомним,

19 декабря Верховная Рада приняла законопроект о ликвидации медико-санитарных экспертных комиссий. МСЭК должны прекратить свою деятельность уже с 1 января.

Рада приняла закон о ликвидации МСЭК: что изменится с 2025 года19 дек. 2024, 10:17 • 13892 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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