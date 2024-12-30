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Масштабная проверка инвалидности чиновников: первые подозрения прокурорам, более 100 человек потеряли статус

Масштабная проверка инвалидности чиновников: первые подозрения прокурорам, более 100 человек потеряли статус

Киев  •  УНН

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Минздрав проверил 924 дела по установлению инвалидности должностным лицам, из которых 136 человек потеряли статус инвалида. Двум прокурорам уже объявлено подозрение, а в целом проверяется более 2000 дел.

В Украине 136 должностных лиц не были признаны лицами с инвалидностью и по ним начались правоохранительными органами расследования оснований установления инвалидности. Первым двум прокурорам было предъявлено подозрение в совершении преступления. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время пресс-конференции, передает УНН.

«Мы также проводим проверки обоснованности установления инвалидности некоторым категориям лиц. Есть несколько параллельных процессов. Первый, это правоохранительные органы и государственные служащие, которые были определены решением СНБО... Была сформирована рабочая группа с привлечением представителей нашего министерства и работников силового блока», - напомнил Ляшко.

Он отметил, что далее СБУ и ГБР с ОГП сформировали перечень из 1652 дел должностных лиц из более 70 государственных органов.

«Из которых более 30 приходится на Государственную таможенную службу, 20 на налоговую, 17% органов прокуратуры, а дальше все остальные органы в которых в должностном составе работники имели установленную инвалидность и эти дела передаются в наш институт (профильный научно-исследовательский институт для переосвидетельствования - ред.), который рассматривает обоснованность установления инвалидности.

Ляшко отметил, что по состоянию на 18 декабря рассмотрено 924 дела.

«Более 180 должностных лиц не были признаны лицами с инвалидностью или им был изменен срок инвалидности. 136 должностных лиц не признаны и 47 изменен срок предоставления инвалидности. По 136 начались уже правоохранительными органами определенные расследования оснований установления инвалидности. На минувшей неделе первым двум прокурорам было предъявлено подозрение в совершении преступления. 398 человек направлены на дообследование и еще 90 лицам изменена группа инвалидности в сторону уменьшения. Процесс переосвидетельствования продолжается», - рассказал Ляшко.

Дополнение

Для 188 человек была отменена инвалидность. В целом же правоохранители передали в Министерство здравоохранения более 2 тысяч дел о сомнительном получении инвалидности. 

19 декабря Верховная Рада приняла законопроект о ликвидации медико-санитарных экспертных комиссий. МСЭК должны прекратить свою деятельность уже с 1 января.

Анна Мурашко

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