Накопительные пенсии не увеличат налоги - Минсоцполитики
Киев • УНН
Минсоцполитики разработало комплексную реформу пенсионного обеспечения с накопительной системой. Реформа не приведет к повышению налогов, но позволит увеличить пенсии на 15-20%.
В Украине накопительные пенсии введут без повышения налогов, но предусмотрят возможность добровольных дополнительных взносов. О новой комплексной реформе пенсионного обеспечения сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины в Facebook, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Минсоцполитики разработало комплексную реформу пенсионного обеспечения, а соответствующие законопроекты уже представлены на рассмотрение органов власти и других заинтересованных сторон для ознакомления и предоставления предложений.
Цель реформы - создать справедливую и прозрачную пенсионную систему, чтобы каждый украинец и каждая украинка могли получать достойную пенсию
В ведомстве заверили, что введение накопительной системы, которая является частью реформы, позволит работникам дополнительно увеличивать размер своей будущей пенсии в течение рабочего стажа.
Важно: это НЕ приведет к увеличению нагрузки на налогоплательщиков. Ведь взносы работодателя и гражданина не увеличатся, и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ
"По собственному желанию работник сможет платить дополнительный добровольный взнос", - уточнили в Минсоцполитики.
По информации пресс-службы, ожидается, что внедрение накопительной системы позволит увеличить пенсию еще на 15-20% по сравнению со средней заработной платой человека в течение жизни, дополнительно к солидарной части пенсии.
Напомним
Министерство соцполитики планирует запустить накопительную пенсионную систему с 2026 года. Сейчас разрабатывается законодательная база и ИТ-система для государственного накопительного фонда.
Пенсии по инвалидности для прокуроров и других должностных лиц будут ограничены: новый законопроект27.01.25, 11:14 • 39173 просмотра