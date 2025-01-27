Коли українці зможуть почати накопичування для пенсії - Мінсоц розкрив плани

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Міністерство соцполітики планує запустити накопичувальну пенсійну систему з 2026 року. Наразі розробляється законодавча база та ІТ-система для державного накопичувального фонду.

З 2026 року можуть розпочатися перші накопичення у межах накопичувальної пенсійної системи. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

Деталі 

"Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему розроблений Кабінетом міністрів, ми вже перший раунд узгодження з усіма центральними органами виконавчої влади провели. Зараз зводимо до кінця застереження, які було висловлені, узгоджуємо цифри кінцево з Міністерством фінансів. І я переконана, що в рамках найближчих місяців він буде внесений в Верховну Раду, для того, щоб ми запровадили всю законодавчу базу, у цьому році розпочали технічну підготовку", - заявила Жолнович.

Міністерка також додала, що в поточному році розробляється законодавство, ІТ-система та концепт ефективного державного накопичувального фонду.

"Нам потрібно зробити якісні ІТ-сервіси. Тому в цьому році законодавство, розробляємо ІТ-систему, розпрацьовуємо концепт економний і ефективний державного накопичувального фонду, і, дасть Бог, із 2026 року можемо розпочати перші накопичення. Це наш план", - вказала Жолнович.

Нагадаємо 

Мінсоцполітики зареєструвало законопроєкт про зрівняння пенсій по інвалідності для всіх громадян, незалежно від статусу. Пенсії понад 23 000 грн будуть обмежені, крім виплат учасникам бойових дій.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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