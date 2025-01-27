Коли українці зможуть почати накопичування для пенсії - Мінсоц розкрив плани

З 2026 року можуть розпочатися перші накопичення у межах накопичувальної пенсійної системи. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

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"Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему розроблений Кабінетом міністрів, ми вже перший раунд узгодження з усіма центральними органами виконавчої влади провели. Зараз зводимо до кінця застереження, які було висловлені, узгоджуємо цифри кінцево з Міністерством фінансів. І я переконана, що в рамках найближчих місяців він буде внесений в Верховну Раду, для того, щоб ми запровадили всю законодавчу базу, у цьому році розпочали технічну підготовку", - заявила Жолнович.

Міністерка також додала, що в поточному році розробляється законодавство, ІТ-система та концепт ефективного державного накопичувального фонду.

"Нам потрібно зробити якісні ІТ-сервіси. Тому в цьому році законодавство, розробляємо ІТ-систему, розпрацьовуємо концепт економний і ефективний державного накопичувального фонду, і, дасть Бог, із 2026 року можемо розпочати перші накопичення. Це наш план", - вказала Жолнович.

Нагадаємо

Мінсоцполітики зареєструвало законопроєкт про зрівняння пенсій по інвалідності для всіх громадян, незалежно від статусу. Пенсії понад 23 000 грн будуть обмежені, крім виплат учасникам бойових дій.