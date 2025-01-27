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Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Киев  •  УНН

 • 3464 просмотра

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Министерство соцполитики планирует запустить накопительную пенсионную систему с 2026 года. Сейчас разрабатывается законодательная база и ИТ-система для государственного накопительного фонда.

С 2026 года могут начаться первые накопления в рамках накопительной пенсионной системы. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали 

"Законопроект о накопительной пенсионной системе разработан Кабинетом министров, мы уже первый раунд согласования со всеми центральными органами исполнительной власти провели. Сейчас сводим к концу предостережения, которые были высказаны, согласовываем цифры окончательно с Министерством финансов. И я убеждена, что в рамках ближайших месяцев он будет внесен в Верховную Раду, для того, чтобы мы ввели всю законодательную базу, в этом году начали техническую подготовку", - заявила Жолнович.

Министр также добавила, что в текущем году разрабатывается законодательство, ІТ-система и концепт эффективного государственного накопительного фонда.

"Нам нужно сделать качественные ІТ-сервисы. Поэтому в этом году законодательство, разрабатываем ІТ-систему, разрабатываем концепт экономный и эффективный государственного накопительного фонда, и, даст Бог, с 2026 года можем начать первые накопления. Это наш план", - указала Жолнович.

Напомним 

Минсоцполитики зарегистрировало законопроект об уравнивании пенсий по инвалидности для всех граждан, независимо от статуса. Пенсии свыше 23 000 грн будут ограничены, кроме выплат участникам боевых действий.

Алина Волянская

Алина Волянская

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