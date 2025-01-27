Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
Киев • УНН
Министерство соцполитики планирует запустить накопительную пенсионную систему с 2026 года. Сейчас разрабатывается законодательная база и ИТ-система для государственного накопительного фонда.
С 2026 года могут начаться первые накопления в рамках накопительной пенсионной системы. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.
Детали
"Законопроект о накопительной пенсионной системе разработан Кабинетом министров, мы уже первый раунд согласования со всеми центральными органами исполнительной власти провели. Сейчас сводим к концу предостережения, которые были высказаны, согласовываем цифры окончательно с Министерством финансов. И я убеждена, что в рамках ближайших месяцев он будет внесен в Верховную Раду, для того, чтобы мы ввели всю законодательную базу, в этом году начали техническую подготовку", - заявила Жолнович.
Министр также добавила, что в текущем году разрабатывается законодательство, ІТ-система и концепт эффективного государственного накопительного фонда.
"Нам нужно сделать качественные ІТ-сервисы. Поэтому в этом году законодательство, разрабатываем ІТ-систему, разрабатываем концепт экономный и эффективный государственного накопительного фонда, и, даст Бог, с 2026 года можем начать первые накопления. Это наш план", - указала Жолнович.
Напомним
Минсоцполитики зарегистрировало законопроект об уравнивании пенсий по инвалидности для всех граждан, независимо от статуса. Пенсии свыше 23 000 грн будут ограничены, кроме выплат участникам боевых действий.