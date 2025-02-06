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У Києві викрили аферистів, які відбирали квартири через фіктивні шлюби та ремонти

У Києві викрили аферистів, які відбирали квартири через фіктивні шлюби та ремонти

Київ • УНН

 • 39330 перегляди

Поліція затримала трьох осіб, які шахрайським шляхом заволодівали квартирами вразливих громадян. Зловмисники входили в довіру через ремонти та навіть укладання шлюбів, а потім перепродавали нерухомість.

Столичні поліцейські викрили аферистів, які входили в довіру, щоб привласнити чуже житло. Про це інформує Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що оперативники управління стратегічних розслідувань в Київської області спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва встановили трьох ділків, причетних до заволодіння квартир.

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Організував оборудку з нерухомістю 47-річний мешканець столиці, підсудний за аналогічний злочин. Як спільників він залучив ще декількох осіб. Фігуранти входили в довіру до потерпілих, робили ремонти в їхніх квартирах, а після – продавали нерухомість.

Серед потерпілих — люди похилого віку, особи, що мали фінансові труднощі або вели асоціальний спосіб життя. Після переоформлення усіх документів та продажу квартир, реальні власники опинялися просто на вулиці. В одному з епізодів учасниця оборудки навіть одружилася з майбутньою жертвою 

- йдеться у дописі Національної поліції Україні.

Під час проведенні обшуків, за однією з адрес, правоохоронці виявили мешканця Львова, якого зловмисники перевезли до столиці. Він не мав близьких родичів і вів антисоціальний стиль життя, через що, маючи квартиру у Львові, став для аферистів потенційною жертвою. 

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В рамках досудового розслідування поліцейські вилучили понад 420 оригіналів та копій документів, серед яких довіреності, заповіти, договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості та іншу документацію, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів організатору квартирної оборудки та двом його спільникам слідчі повідомили підозри за ч. 4 та 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у складі організованої групи) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до шахрайської схеми. 

Нагадаємо

Кіберполіція попереджає про шахрайську схему з неправдивими повідомленнями про збільшення пенсій в 1,5 рази з лютого 2025 року. Зловмисники збирають особисті дані через фальшиві посилання та анкети.

Букет на мільйон або як цивільна дружина помічника Гетманцева веде бізнес04.02.25, 14:52 • 24002 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
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