Букет на мільйон або як цивільна дружина помічника Гетманцева веде бізнес

Бутик Аліни Лебедевої цивільної дружини помічника народного депутата України Данила Гетманцева Євгенія Сокура відновив роботу. Лебедєва рекламує букет вартістю понад 9 тисяч гривень, пише УНН.

Контекст

Після звільнення Євгенія Сокура з органів ДПС бутик Лебедєвої був зачинений з "технічних причин".

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Нещодавно робота квіткового магазину Аліни Лебедєвої відновилась, про що свідчать дописи на сторінці бутику в Instagram. Після 5-тижневої перерви власниця магазину опублікувала відео, у якому прорекламувала букет вартістю понад 9 тисяч гривень.

Коли клієнт каже "зробіть на Ваш смак" - виходять ось такі витвори квіткового мистецтва. Вартість композиції: 9 250 грн, - підписала відео Аліна Лебедєва.

Після вивчення профілю бутику стає зрозуміло, що такі дороговартісні букети в магазині замовляють очевидно нечасто. Адже до цього на сторінці в закріплених історіях є всього кілька букетів вартістю понад 8 та 9 тисяч гривень. Решта – набагато дешевші.

Це наштовхує на думку про те що, таким чином цивільна дружина колишнього в.о. заступника голови ДПС Сокура може спробувати легалізувати статки через нібито зростання продажів дорогих букетів. Особливо, якщо врахувати, що екс-посадовець тільки в останній декларації згадав, що спільно проживає з Аліною Лебедєвою і не вказав ані її доходи від підприємницької діяльності, ані кошти, якими вона володіє.

Додамо

Раніше Євгеній Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя посадовця. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Пізніше зʼясувалося, що Сокур проживає з Аліною Лебедєвою. Як вказано в системі Youcontrol, дівчина зареєструвала ФОП 3 серпня 2022 року. Основний КВЕД діяльності - роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах. Варто зазначити, що Сокур отримав керівну посаду у податковій менш ніж за три місяці до цього – у травні 2022 року. За трохи більше ніж рік роботи під час повномасштабної війни справи у Аліни Лебедєвої йшли настільки добре, що на свій день народження 1 листопада 2023 року вона оголосила про відкриття квіткового бутику в самому серці столиці – у бізнес центрі "Леонардо".

За словами голови Руху #SaveФОП Сергія Доротича карколомний успіх співмешканки Сокура може бути повʼязаний з іншим дуже цікавим аспектом – легалізацією коштів за допомогою її бізнесу.

Голова НАЗК Віктор Павлущик у коментарі УНН повідомив, що агентство продовжує моніторинг способу життя Євгенія Сокура.

Нагадаємо

Проти Сокура також розслідується кримінальне провадження за службовий злочин. Ця справа була відкрита ДБР 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень Сокуром, який 26 жовтня 2022 року підписав розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії чиновника, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави. У Державному бюро розслідувань повідомили УНН, що це кримінальне провадження досі розслідується.