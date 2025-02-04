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Букет на миллион или как гражданская жена помощника Гетманцева ведет бизнес

Киев  •  УНН

 • 5224 просмотра

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Цветочный бутик Алины Лебедевой возобновил работу после 5-недельного перерыва. Владелица рекламирует букеты стоимостью более 9 тысяч гривен, хотя раньше такие заказы были редкостью.

Бутик Алины Лебедевой гражданской жены помощника народного депутата Украины Даниила Гетманцева Евгения Сокура возобновил работу. Лебедева рекламирует букет стоимостью более 9 тысяч гривен, пишет УНН.

Контекст

После увольнения Евгения Сокура из органов ГНС бутик Лебедевой был закрыт по "техническим причинам". 

Детали

Недавно работа цветочного магазина Алины Лебедевой возобновилась, о чем свидетельствуют сообщения на странице бутика в Instagram. После 5-недельного перерыва владелица магазина опубликовала видео, в котором прорекламировала букет стоимостью более 9 тысяч гривен.

Когда клиент говорит "сделайте на Ваш вкус" - получаются вот такие произведения цветочного искусства. Стоимость композиции: 9 250 грн,

- подписала видео Алина Лебедева.
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После изучения профиля бутика становится понятно, что такие дорогостоящие букеты в магазине заказывают очевидно нечасто. Ведь до этого на странице в закрепленных историях есть всего несколько букетов стоимостью более 8 и 9 тысяч гривен. Остальные - гораздо дешевле.

Это наталкивает на мысль о том что, таким образом гражданская жена бывшего и.о. заместителя председателя ГНС Сокура может попытаться легализовать состояние из-за якобы роста продаж дорогих букетов. Особенно, если учесть, что экс-чиновник только в последней декларации упомянул, что совместно проживает с Алиной Лебедевой и не указал ни ее доходы от предпринимательской деятельности, ни средства, которыми она владеет.

Добавим

Ранее Евгений Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Позже выяснилось, что Сокур проживает с Алиной Лебедевой. Как указано в системе Youcontrol, девушка зарегистрировала ФЛП 3 августа 2022 года. Основной КВЭД деятельности  - розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах. Стоит отметить, что Сокур получил руководящую должность в налоговой менее чем за три месяца до этого - в мае 2022 года. За чуть более чем год работы во время полномасштабной войны дела у Алины Лебедевой шли настолько хорошо, что на свой день рождения 1 ноября 2023 года она объявила об открытии цветочного бутика в самом сердце столицы - в бизнес центре "Леонардо". 

По словам главы Движения #ЅаѵеФОП Сергея Доротича сногсшибательный успех сожительницы Сокура может быть связан с другим очень интересным аспектом - легализацией средств с помощью ее бизнеса.

Председатель НАПК Виктор Павлущик в комментарии УНН сообщил, что агентство продолжает мониторинг образа жизни Евгения Сокура.

Напомним

Против Сокура также расследуется уголовное производство за служебное преступление. Это дело было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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