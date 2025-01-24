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НАЗК ще не завершило перевірку способу життя помічника Гетманцева, колишнього в.о. заступника голови ДПС Сокура

НАЗК ще не завершило перевірку способу життя помічника Гетманцева, колишнього в.о. заступника голови ДПС Сокура

Київ • УНН

 • 162815 перегляди

НАЗК не завершило моніторинг способу життя Євгенія Сокура, колишнього в.о. заступника голови ДПС. Перевірка стосується незадекларованої співмешканки та її підозрілого квіткового бізнесу.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжує моніторинг способу життя колишнього в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгенія Сокура, який наразі працює помічником народного депутата Данила Гетманцева. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів голова НАЗК Віктор Павлущик.

"Наскільки мені відомо, ні, не завершився", - зазначив Павлущик, відповідаючи на запитання про те, чи завершило НАЗК моніторинг способу життя Сокура.

За його словами, терміни проведення такої перевірки різні і "від ситуації до ситуації, вони відрізняються".

Павлущик пояснив, що строки проведення моніторингу, зокрема, залежать від тієї інформації, яка потребує перевірки. "Тут може бути дуже багато факторів, починаючи від тої інформації, яка лежить на поверхні, ми можемо її перевірити, проаналізувати, до інформації, яка в тому числі є прихована. І це потребує досить довгого часу для перевірки цієї інформації", - зазначив голова НАЗК.

Водночас Павлущак відмовився говорити про проміжні результати моніторингу способу життя Сокура, пояснивши це тим, що під час таких перевірок НАЗК часто співпрацює з іншими правоохоронними органами.

Ми точно не можемо говорити ні проміжні результати, ні жодних фінальних результатів. Я вважаю, що цю інформацію потрібно поширювати ближче до якогось процесуального рішення, тому що дуже багато нашої роботи пов'язано з діяльністю правових органів, і ми повинні працювати в комплексі для досягнення максимально ефективних результатів,

- зазначив він.

Нагадаємо

Раніше Євгеній Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя посадовця. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Пізніше зʼясувалося, що Сокур проживає з Аліною Лебедєвою. Як вказано в системі Youcontrol, дівчина зареєструвала ФОП 3 серпня 2022 року. Основний КВЕД діяльності  - роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах. Варто зазначити, що Сокур отримав керівну посаду у податковій менш ніж за три місяці до цього – у травні 2022 року. За трохи більше ніж рік роботи під час повномасштабної війни справи у Аліни Лебедєвої йшли настільки добре, що на свій день народження 1 листопада 2023 року вона оголосила про відкриття квіткового бутику в самому серці столиці – у бізнес центрі "Леонардо".

За словами голови Руху #SaveФОП Сергія Доротича карколомний успіх співмешканки Сокура може бути повʼязаний з іншим дуже цікавим аспектом – легалізацією коштів за допомогою її бізнесу.

Після звільнення Сокура з органів ДПС бутик Лебедєвої був зачинений з "технічних причин".

Додамо

Проти Сокура також розслідується кримінальне провадження за службовий злочин. Ця справа була відкрита ДБР 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень Сокуром, який 26 жовтня 2022 року підписав розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії чиновника, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави. У Державному бюро розслідувань повідомили УНН, що це кримінальне провадження досі розслідується.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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