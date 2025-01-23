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А що трапилось? Квітковий бутик співмешканки Сокура раптово зачинився після його звільнення з ДПС

А що трапилось? Квітковий бутик співмешканки Сокура раптово зачинився після його звільнення з ДПС

Київ • УНН

 • 335241 перегляди

Бутик "Lebedeva flower aesthetic" у БЦ "Леонардо", що належить Аліні Лебедєвій, не працює з технічних причин. Власниця бізнесу є співмешканкою колишнього в.о. заступника голови ДПС Євгенія Сокура.

Квітковий бутик "Lebedeva flower aesthetic", що належить Аліні Лебедєвій – співмешканці колишнього в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгенія Сокура - не працює з технічних причин. За словами охоронців БЦ "Леонардо", у 2025 році крамниця ще не відкривалась, пише УНН.

Успішний успіх

Раніше Євгеній Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя посадовця. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє, чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Пізніше стало зрозуміло, чому Сокур не згадував у деклараціях свою співмешканку. Як зʼясувалося, він проживає з Аліною Лебедєвою. За даними системи Youcontrol, Аліна Лебедєва зареєструвала ФОП 3 серпня 2022 року. Основний КВЕД діяльності  - роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах. Варто зазначити, що Сокур отримав керівну посаду у податковій менш ніж за три місяці до цього – у травні 2022 року.

За трохи більше ніж рік роботи під час повномасштабної війни справи у Аліни Лебедєвої йшли настільки добре, що на свій день народження 1 листопада 2023 року вона оголосила про відкриття квіткового бутику в самому серці столиці – у бізнес центрі "Леонардо".

Голова Руху #SaveФОП Сергій Доротич припустив, що карколомний успіх співмешканки Сокура повʼязаний з іншим дуже цікавим аспектом – легалізацією коштів за допомогою її бізнесу.

Щось пішло не так

Кабмін анулював рішення про призначення виконувачем обовʼязків заступника голови Державної податкової служби України Євгенія Сокура - колишнього помічника народного депутата Данила Гетманцева. Пізніше стало відомо, що Сокур знову став помічником Гетманцева.

УНН вирішив поцікавитись, як йде бізнес у Аліни Лебедєвої після карʼєрних гойдалок у її цивільного чоловіка Євгенія Сокура.

Виявляється, квітковий бутик у бізнес-центрі "Леонардо" зачинений. Як розповів охоронець БЦ, у 2025 році магазин ще не відкривався.  Хоча на дверях бутику висить оголошення, що заклад не працюватиме з 13 по 24 січня.

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Через скляні двері бутику пообіді 23 січня не було видно жодної підготовки до відкриття магазину.

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УНН спробував замовити квіти у бутику Аліни Лебедєвої, проте там повідомили, що з технічних причин до 24 січня не працюють.

Варто зазначити, що після того, як стало відомо про те, що Аліна Лебедєва і є таємничою цивільною дружиною Євгенія Сокура, дівчина видалила всі дописи зі своєї сторінки в Instagram. Окрім того, сторінка її магазину не оновлювалась із 30 грудня.

Звичайно, можна припустити, що дівчина вирішила взяти відпустку на новорічні свята, або ж після звільнення Сокура із податкової вона зрозуміла, що квіткові справи більше не матимуть такого карколомного успіху.

Нагадаємо

Проти Сокура розслідується кримінальне провадження за службовий злочин. Ця справа була відкрита ДБР 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень Сокуром, який 26 жовтня 2022 року підписав розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії чиновника, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави. У Державному бюро розслідувань повідомили УНН, що це кримінальне провадження досі розслідується.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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