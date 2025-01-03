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Кабмін звільнив скандального в.о. заступника голови ДПС Євгенія Сокура

Кабмін звільнив скандального в.о. заступника голови ДПС Євгенія Сокура

Київ • УНН

 • 23246 перегляди

Кабмін звільнив скандального в.о. заступника голови ДПС Євгенія Сокура.

Кабінет міністрів України анулював рішення про призначення виконувачем обовʼязків заступника голови Державної податкової служби України Євгенія Сокура - колишнього помічника народного депутата Данила Гетманцева, пише УНН.

"На своєму засіданні 3 січня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження… про визнання таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету міністрів України від 7 травня 2022 р. No 353 "Про тимчасове покладення виконання обов'язків заступника голови Державної податкової служби України на Сокура Євгенія Ростиславовича"", - повідомляється в офіційному Telegram-каналі уряду.

Нагадаємо

Раніше Євгеній Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя посадовця. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє, чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Пізніше зʼясувалося, що Сокур проживає з Аліною Лебедєвою. Як вказано в системі YouControl, Аліна Лебедєва зареєструвала ФОП 3 серпня 2022 року. Основний КВЕД діяльності  - роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах. Варто зазначити, що Сокур отримав керівну посаду у податковій менш ніж за три місяці до цього – у травні 2022 року. За трохи більше ніж рік роботи під час повномасштабної війни справи у Аліни Лебедєвої йшли настільки добре, що на свій день народження 1 листопада 2023 року вона оголосила про відкриття квіткового бутіку в самому серці столиці – у бізнес-центрі "Леонардо".

За словами голови Руху #SaveФОП Сергія Доротича, карколомний успіх співмешканки Сокура може бути повʼязаний з іншим дуже цікавим аспектом – легалізацією коштів за допомогою її бізнесу.

Додамо

Проти Сокура також розслідується кримінальне провадження за службовий злочин. Ця справа була відкрита ДБР 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень Сокуром, який 26 жовтня 2022 року підписав розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії чиновника, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави. У Державному бюро розслідувань повідомили УНН, що це кримінальне провадження досі розслідується.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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