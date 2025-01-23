А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Цветочный бутик "Lebedeva flower aesthetic", принадлежащий Алине Лебедевой - сожительнице бывшего и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура - не работает по техническим причинам. По словам охранников БЦ "Леонардо", в 2025 году магазин еще не открывался, пишет УНН.

Успешный успех

Ранее Евгений Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Глава Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет, был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Позже стало понятно, почему Сокур не упоминал в декларациях свою сожительницу. Как выяснилось, он проживает с Алиной Лебедевой. По данным системы Youcontrol, Алина Лебедева зарегистрировала ФЛП 3 августа 2022 года. Основной КВЭД деятельности - розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах. Стоит отметить, что Сокур получил руководящую должность в налоговой менее чем за три месяца до этого - в мае 2022 года.

За чуть более чем год работы во время полномасштабной войны дела у Алины Лебедевой шли настолько хорошо, что на свой день рождения 1 ноября 2023 года она объявила об открытии цветочного бутика в самом сердце столицы - в бизнес центре "Леонардо".

Глава Движения #ЅаѵеФОП Сергей Доротич предположил, что сногсшибательный успех сожительницы Сокура связан с другим очень интересным аспектом - легализацией средств с помощью ее бизнеса.

Что-то пошло не так

Кабмин аннулировал решение о назначении исполняющим обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура - бывшего помощника народного депутата Даниила Гетманцева. Позже стало известно, что Сокур снова стал помощником Гетманцева.

УНН решил поинтересоваться, как идет бизнес у Алины Лебедевой после карьерных качелей у ее гражданского мужа Евгения Сокура.

Оказывается, цветочный бутик в бизнес-центре "Леонардо" закрыт. Как рассказал охранник БЦ, в 2025 году магазин еще не открывался. Хотя на дверях бутика висит объявление, что заведение не будет работать с 13 по 24 января.

Через стеклянные двери бутика после обеда 23 января не было видно никакой подготовки к открытию магазина.

УНН попытался заказать цветы в бутике Алины Лебедевой, однако там сообщили, что по техническим причинам до 24 января не работают.

Стоит отметить, что после того, как стало известно о том, что Алина Лебедева и является таинственной гражданской женой Евгения Сокура, девушка удалила все сообщения со своей страницы в Instagram. Кроме того, страница ее магазина не обновлялась с 30 декабря.

Конечно, можно предположить, что девушка решила взять отпуск на новогодние праздники, или же после увольнения Сокура из налоговой она поняла, что цветочные дела больше не будут иметь такого сногсшибательного успеха.

Напомним

Против Сокура расследуется уголовное производство за служебное преступление. Это дело было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.