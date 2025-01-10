Любов стерпить все: попри кримінальну справу і підозри в порушенні антикорупційного законодавства Гетманцев взяв помічником Сокура

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 69492 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 70939 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 84817 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 115468 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 140152 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132521 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 148067 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173837 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220515 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176397 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 114632 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 120716 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 153836 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 137093 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113922 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 69476 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 74318 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 208160 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205737 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336551 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 1368 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 31083 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 32965 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 75190 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 101022 перегляди
Актуальне
Любов стерпить все: попри кримінальну справу і підозри в порушенні антикорупційного законодавства Гетманцев взяв помічником Сокура

Любов стерпить все: попри кримінальну справу і підозри в порушенні антикорупційного законодавства Гетманцев взяв помічником Сокура

Київ • УНН

 • 162239 перегляди

Голова комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев взяв помічником Євгенія Сокура, звільненого з ДПС через корупційні скандали. Проти Сокура ведеться кримінальне розслідування щодо перешкоджання забезпеченню армії паливом.

Коли мова йде про очищення державних інституцій від корупції, важливо не лише говорити, але й діяти. Проте для голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, здається, ці принципи не є обов’язковими. Його останній кадровий крок викликає не лише здивування, а й обурення: Гетманцев публічно заявив, що його новим помічником стане Євгеній Сокур — людина, чия репутація давно поставлена під сумнів, пише УНН.

Саме так можна описати стрімкий кар’єрний зліт Сокура, якого нещодавно звільнили з посади в.о. заступника голови ДПС через численні скандали. У центрі уваги опинилися як його ймовірні порушення антикорупційного законодавства, так і більш серйозні звинувачення, пов’язані з перешкоджанням забезпеченню армії паливно мастильними матеріалами під час війни.

Як відомо, проти Сокура розслідується кримінальне провадження, яке було відкрите ДБР 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України. Слідство вважає, що Сокур, перебуваючи на посаді в.о. заступника голови ДПС, 26 жовтня 2022 року підписав розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального, що спричинило тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави. У Державному бюро розслідувань повідомили УНН, що це кримінальне провадження досі розслідується.

Ба більше, зʼясувалося, що Сокур порушив також антикорупційне законодавство. В ході слідства по справі про нібито замах на нього, Сокур сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях він жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя посадовця. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Пізніше зʼясувалося, що Сокур проживає з Аліною Лебедєвою. Як вказано в системі Youcontrol, Аліна Лебедєва зареєструвала ФОП 3 серпня 2022 року. Основний КВЕД діяльності  - роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах. Варто зазначити, що Сокур отримав керівну посаду у податковій менш ніж за три місяці до цього – у травні 2022 року.

Не дивує й той факт, що за трохи більше ніж рік роботи під час повномасштабної війни справи у Аліни Лебедєвої йшли настільки добре, що на свій день народження 1 листопада 2023 року вона оголосила про відкриття квіткового бутику в самому серці столиці – у бізнес центрі "Леонардо".

На думку експертів, карколомний успіх співмешканки Сокура може бути повʼязаний з іншим дуже цікавим аспектом – легалізацією коштів за допомогою її бізнесу.

Та, здається, ці обставини не хвилюють Данила Гетманцева. У своєму коментарі він фактично захищає Сокура та команду підконтрольних йому податківців, стверджуючи:

"Я особисто подякував їм публічно. Люди дійсно круті. І вони справді показали, що в ДПС, яка завжди була серцем корупції, можна працювати по-іншому, за законом, ламаючи багаторічні схеми. Це найкращі на сьогодні спеціалісти з оподаткування в країні. Тому, переконаний, з подальшим працевлаштуванням у команди не буде проблем. Буду дуже вдячний, якщо вони доєднаються до моєї команди. Зокрема, Сокур погодився бути моїм помічником".

«Смотрящі» Гетманцева і рекет замість закону: жорстока правда про роботу ДПС від екскерівника Хмельницької податкової Ірини Зленко16.12.24, 09:43 • 195335 переглядiв

Колишня очільниця податкової Хмельницької області Ірина Зленко розповіла в інтервʼю УНН, що Данило Гетманцнев особисто керував податковою службою, зокрема проводив наради з працівниками, коли ДПС номінально очолювала Тетяна Кірієнко, а також визначав кадрову політику органу. За словами колишньої очільниці податкової Хмельниччини, Данило Гетманцев створив у податковій організоване злочинне угрупування і керував ним. Допомагав йому у цьому майбутній його помічник Євгеній Сокур. На ньому були замкнуті всі "солодкі" напрямки роботи податкової служби – ліцензування, відшкодування ПДВ та блокування роботи бізнесу.

УНН звернувся із запитом до НАБУ про те, чи планують правоохоронці відкривати кримінальне провадження на основі заяв Ірини Зленко.

В НАБУ пообіцяли врахувати заяви Ірини Зленко. "Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці. Наведена у зверненні інформація буде врахована та використана детективами Національного бюро під час виконання покладених на них обовʼязків, визначених Законом", - зазначили правоохоронці.

Саме під час роботи людей Гетманцева в ДПС бізнес активно скаржився на тиск, блокування податкових накладних і незаконні дії. Підприємці заявляли про постійні інформаційні запити, які вимагали безліч документів, і несправедливе включення до списків ризикових компаній. Такі дії податківців стали однією з головних причин масового закриття підприємств у 2023–2024 роках.

Ймовірно, така віддана любов Гетманцева до Сокура повʼязана зі страхом. Адже голова податкового комітету Ради розуміє, якщо його посіпаки заговорять, то його місце перебування може дуже швидко змінитися із теплого кабінету і депутатського крісла на Лукʼянівське СІЗО. Не виключено, що ще на етапі переведення Сокура з помічника Гетманцева у ДПС нардеп пообіцяв йому покровительство щоб не сталось. Це, зокрема, підтверджується й тим, що Гетманцев вперто ігнорував усі претензії правоохоронців до Сокура.

Проте чи є така репутація відповідною для помічника народного депутата, який декларує боротьбу з корупцією?

Нагадаємо

Кабінет міністрів України анулював рішення про призначення виконуючим обовʼязки заступника голови Державної податкової служби України Євгенія Сокура – колишнього помічника народного депутата Данила Гетманцева.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НППублікації
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами