Любов стерпить все: попри кримінальну справу і підозри в порушенні антикорупційного законодавства Гетманцев взяв помічником Сокура

Коли мова йде про очищення державних інституцій від корупції, важливо не лише говорити, але й діяти. Проте для голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, здається, ці принципи не є обов’язковими. Його останній кадровий крок викликає не лише здивування, а й обурення: Гетманцев публічно заявив, що його новим помічником стане Євгеній Сокур — людина, чия репутація давно поставлена під сумнів, пише УНН.

Саме так можна описати стрімкий кар’єрний зліт Сокура, якого нещодавно звільнили з посади в.о. заступника голови ДПС через численні скандали. У центрі уваги опинилися як його ймовірні порушення антикорупційного законодавства, так і більш серйозні звинувачення, пов’язані з перешкоджанням забезпеченню армії паливно мастильними матеріалами під час війни.

Як відомо, проти Сокура розслідується кримінальне провадження, яке було відкрите ДБР 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України. Слідство вважає, що Сокур, перебуваючи на посаді в.о. заступника голови ДПС, 26 жовтня 2022 року підписав розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального, що спричинило тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави. У Державному бюро розслідувань повідомили УНН, що це кримінальне провадження досі розслідується.

Ба більше, зʼясувалося, що Сокур порушив також антикорупційне законодавство. В ході слідства по справі про нібито замах на нього, Сокур сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях він жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя посадовця. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Пізніше зʼясувалося, що Сокур проживає з Аліною Лебедєвою. Як вказано в системі Youcontrol, Аліна Лебедєва зареєструвала ФОП 3 серпня 2022 року. Основний КВЕД діяльності - роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах. Варто зазначити, що Сокур отримав керівну посаду у податковій менш ніж за три місяці до цього – у травні 2022 року.

Не дивує й той факт, що за трохи більше ніж рік роботи під час повномасштабної війни справи у Аліни Лебедєвої йшли настільки добре, що на свій день народження 1 листопада 2023 року вона оголосила про відкриття квіткового бутику в самому серці столиці – у бізнес центрі "Леонардо".

На думку експертів, карколомний успіх співмешканки Сокура може бути повʼязаний з іншим дуже цікавим аспектом – легалізацією коштів за допомогою її бізнесу.

Та, здається, ці обставини не хвилюють Данила Гетманцева. У своєму коментарі він фактично захищає Сокура та команду підконтрольних йому податківців, стверджуючи:

"Я особисто подякував їм публічно. Люди дійсно круті. І вони справді показали, що в ДПС, яка завжди була серцем корупції, можна працювати по-іншому, за законом, ламаючи багаторічні схеми. Це найкращі на сьогодні спеціалісти з оподаткування в країні. Тому, переконаний, з подальшим працевлаштуванням у команди не буде проблем. Буду дуже вдячний, якщо вони доєднаються до моєї команди. Зокрема, Сокур погодився бути моїм помічником".

«Смотрящі» Гетманцева і рекет замість закону: жорстока правда про роботу ДПС від екскерівника Хмельницької податкової Ірини Зленко

Колишня очільниця податкової Хмельницької області Ірина Зленко розповіла в інтервʼю УНН, що Данило Гетманцнев особисто керував податковою службою, зокрема проводив наради з працівниками, коли ДПС номінально очолювала Тетяна Кірієнко, а також визначав кадрову політику органу. За словами колишньої очільниці податкової Хмельниччини, Данило Гетманцев створив у податковій організоване злочинне угрупування і керував ним. Допомагав йому у цьому майбутній його помічник Євгеній Сокур. На ньому були замкнуті всі "солодкі" напрямки роботи податкової служби – ліцензування, відшкодування ПДВ та блокування роботи бізнесу.

УНН звернувся із запитом до НАБУ про те, чи планують правоохоронці відкривати кримінальне провадження на основі заяв Ірини Зленко.

В НАБУ пообіцяли врахувати заяви Ірини Зленко. "Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці. Наведена у зверненні інформація буде врахована та використана детективами Національного бюро під час виконання покладених на них обовʼязків, визначених Законом", - зазначили правоохоронці.

Саме під час роботи людей Гетманцева в ДПС бізнес активно скаржився на тиск, блокування податкових накладних і незаконні дії. Підприємці заявляли про постійні інформаційні запити, які вимагали безліч документів, і несправедливе включення до списків ризикових компаній. Такі дії податківців стали однією з головних причин масового закриття підприємств у 2023–2024 роках.

Ймовірно, така віддана любов Гетманцева до Сокура повʼязана зі страхом. Адже голова податкового комітету Ради розуміє, якщо його посіпаки заговорять, то його місце перебування може дуже швидко змінитися із теплого кабінету і депутатського крісла на Лукʼянівське СІЗО. Не виключено, що ще на етапі переведення Сокура з помічника Гетманцева у ДПС нардеп пообіцяв йому покровительство щоб не сталось. Це, зокрема, підтверджується й тим, що Гетманцев вперто ігнорував усі претензії правоохоронців до Сокура.

Проте чи є така репутація відповідною для помічника народного депутата, який декларує боротьбу з корупцією?

Нагадаємо

Кабінет міністрів України анулював рішення про призначення виконуючим обовʼязки заступника голови Державної податкової служби України Євгенія Сокура – колишнього помічника народного депутата Данила Гетманцева.