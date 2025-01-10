Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Когда речь идет об очищении государственных учреждений от коррупции, важно не только говорить, но и действовать. Однако для главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, кажется, эти принципы не являются обязательными. Его последний кадровый шаг вызывает не только удивление, но и возмущение: Гетманцев публично заявил, что его новым помощником станет Евгений Сокур - человек, чья репутация давно поставлена под сомнение, пишет УНН.

Именно так можно описать стремительный карьерный взлет Сокура, которого недавно уволили с должности и.о. заместителя главы ГНС из-за многочисленных скандалов. В центре внимания оказались как его вероятные нарушения антикоррупционного законодательства, так и более серьезные обвинения, связанные с препятствованием обеспечению армии горюче-смазочными материалами во время войны.

Как известно, против Сокура расследуется уголовное производство, которое было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины. Следствие считает, что Сокур, находясь в должности и.о. заместителя председателя ГНС, 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива, что повлекло тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

Более того, выяснилось, что Сокур нарушил также антикоррупционное законодательство. В ходе следствия по делу о якобы покушении на него, Сокур сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях он ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Позже выяснилось, что Сокур проживает с Алиной Лебедевой. Как указано в системе Youcontrol, Алина Лебедева зарегистрировала ФЛП 3 августа 2022 года. Основной КВЭД деятельности - розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах. Стоит отметить, что Сокур получил руководящую должность в налоговой менее чем за три месяца до этого - в мае 2022 года.

Не удивляет и тот факт, что за чуть более чем год работы во время полномасштабной войны дела у Алины Лебедевой шли настолько хорошо, что на свой день рождения 1 ноября 2023 года она объявила об открытии цветочного бутика в самом сердце столицы - в бизнес центре "Леонардо".

По мнению экспертов, сногсшибательный успех сожительницы Сокура может быть связан с другим очень интересным аспектом - легализацией средств с помощью ее бизнеса.

Но, кажется, эти обстоятельства не волнуют Даниила Гетманцева. В своем комментарии он фактически защищает Сокура и команду подконтрольных ему налоговиков, утверждая:

"Я лично поблагодарил их публично. Люди действительно крутые. И они действительно показали, что в ГНС, которая всегда была сердцем коррупции, можно работать по-другому, по закону, ломая многолетние схемы. Это лучшие на сегодня специалисты по налогообложению в стране. Поэтому, убежден, с дальнейшим трудоустройством у команды не будет проблем. Буду очень благодарен, если они присоединятся к моей команде. В частности, Сокур согласился быть моим помощником".

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области Ирина Зленко рассказала в интервью УНН, что Даниил Гетманцнев лично руководил налоговой службой, в частности проводил совещания с сотрудниками, когда ГНС номинально возглавляла Татьяна Кириенко, а также определял кадровую политику органа. По словам бывшей руководительницы налоговой Хмельницкой области, Даниил Гетманцев создал в налоговой организованную преступную группировку и руководил ею. Помогал ему в этом будущий его помощник Евгений Сокур. На нем были замкнуты все "сладкие" направления работы налоговой службы - лицензирование, возмещение НДС и блокирование работы бизнеса.

УНН обратился с запросом в НАБУ о том, планируют ли правоохранители открывать уголовное производство на основе заявлений Ирины Зленко.

В НАБУ пообещали учесть заявления Ирины Зленко. "Задачей Национального бюро является противодействие уголовным коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и представляют угрозу национальной безопасности. Приведенная в обращении информация будет учтена и использована детективами Национального бюро при выполнении возложенных на них обязанностей, определенных Законом", - отметили правоохранители.

Именно во время работы людей Гетманцева в ГНС бизнес активно жаловался на давление, блокировку налоговых накладных и незаконные действия. Предприниматели заявляли о постоянных информационных запросах, которые требовали множество документов, и несправедливом включении в списки рисковых компаний. Такие действия налоговиков стали одной из главных причин массового закрытия предприятий в 2023-2024 годах.

Вероятно, такая преданная любовь Гетманцева к Сокуру связана со страхом. Ведь глава налогового комитета Рады понимает, если его приспешники заговорят, то его место пребывания может очень быстро смениться с теплого кабинета и депутатского кресла на Лукьяновское СИЗО. Не исключено, что еще на этапе перевода Сокура из помощника Гетманцева в ГНС нардеп пообещал ему покровительство, чтобы не случилось. Это, в частности, подтверждается и тем, что Гетманцев упорно игнорировал все претензии правоохранителей к Сокуру.

Однако является ли такая репутация соответствующей для помощника народного депутата, который декларирует борьбу с коррупцией?

Напомним

Кабинет министров Украины аннулировал решение о назначении исполняющим обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура - бывшего помощника народного депутата Даниила Гетманцева.