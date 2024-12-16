«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Бывшая руководительница Хмельницкой налоговой Ирина Зленко в эксклюзивном интервью УНН откровенно рассказала о шокирующем состоянии дел в Государственной налоговой службе Украины. В разговоре она разоблачает коррупционные схемы, рассказывает о "смотрящих", которые руководят налоговой вместо официального руководства, и о роли главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева в создании этой "вертикали". Зленко также делится фактами, свидетельствующими о беззаконии, запугивании работников и провалах в управлении, фактически уничтожающих налоговую систему страны.

- Госпожа Ирина, вы ранее уже описывали очень неутешительную ситуацию, сложившуюся в Государственной налоговой службе Украины. Правильно ли будет сказать, что предусмотренная законом деятельность ГНС в настоящее время осуществляется не благодаря, а вопреки указаниям руководства Службы?

Какую деятельность мы имеем в виду, которая осуществляется? Организованную и преступную? Так бандитизм именно и осуществляется, и именно по указаниям руководства ГНС. Если мы говорим о Законе - так его там совсем мало, можно сказать, практически нет. Есть куча множество этого.

Есть официальная справка, которая составлена по результатам проверки Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС). 100 страниц позорного, бездарного управления и. о. председателя ГНС Татьяны Кириенко и ее заместителей!

Если внимательно прочитать, что именно установлено специалистами НАГС, то совершенно понятно, что руководство налоговой, как государственным органом, не осуществляется вообще, то есть оно отсутствует. Вспомните мультфильм про попугая Кешу, когда он попал в село и сел за руль трактора.... Он так пытался быстро поехать, нажимал все педали, дергал рычаги и влетел в грязь - дымит, хрипит трактор.... Вот коротко о том, чем занимаются сейчас руководители в ГНС Украины.

- Вы говорите о фактическом отсутствии руководящей вертикали в ГНС Украины, а значит и непоследовательность государственной политики в сфере налогообложения. Можете ли вы, как человек из системы, назвать, кто сейчас действительно управляет налоговой?

Мне трудно даже назвать это вертикалью, в понимании субординации. Такое понятие вообще сейчас отсутствует. Сейчас работает вертикаль "смотрящих". Что именно я имею в виду? В ГНС в Хмельницкой области ревизор (инспектор, курирующий работу управления налогового аудита - ред.) Юрий Чумак проводит заслушивание всех проверок. Другой ревизор Сергей Забашта, которого и.о. председателя ГНС Украины Татьяна Кириенко назначила руководителем налоговой Хмельницкой области поддельным приказом (все доказательства переданы в правоохранительные органы), почти 6 месяцев находился и работал в кабинете руководителя в котором есть правительственная спецсвязь! И этого никто не знал из руководителей ГНС Украины?

Я лично поднимала несколько раз вопрос о том, что не может постороннее лицо находиться в кабинете без специальных разрешений. Реакции было ноль! Почему? Потому что всем абсолютно все равно. Главное, что "мальчик" в кабинете и процесс контролирует....

И такая ситуация почти в каждом регионе, который "интересен" ребятам Гетманцева и лично ему. Винница - Юрий Твердохлеб (и.о. руководителя областной налоговой - ред.), которого со скандалом выгнали из Чернигова, Одесса - Руслан Хван (и.о. заместителя руководителя областной налоговой).

Я убеждена, что это организованная преступная группа, иначе назвать это, извините, я не могу. Эта группа, кстати, как раз имеет очень вертикальную организацию и возглавляется председателем Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым. А руководит он ею с помощью помощников, которые являются участниками этого бандитского формирования. Управление там есть, но это преступная организация, которая занимается рэкетом. А если мы говорим о Законе и Конституции - тогда да, никакой вертикали нет.

- В предыдущих интервью вы упоминали, что Вас перед назначением на должность руководителя налоговой Хмельницкой области вызывал к себе Гетманцев. Расскажите подробнее об этой встрече. Разве имеют народные депутаты право на такое вмешательство в деятельность налоговой?

Лично Татьяна Кириенко после того, как предложила возглавить налоговую Хмельницкой области, заявила мне, что я должна пройти собеседование с Гетманцевым. Она сказала, что я должна получить его согласование. Не письменно, но я должна поговорить с ним.

До того я уже много раз слышала от коллег, что он проводит такие мероприятия... но даже представить не могла с чем или с кем я буду общаться.

Так вот, приехав на ул. Институтскую (в Киеве, где расположен налоговый комитет Рады – ред.) я зашла в кабинет. Там меня встретил наглый и дерзкий мужчина. Именно такое первое впечатление на меня произвел Гетманцев.

У меня было такое впечатление, что я приехала на стрелку.

- Почему?

Откровенно, потому что меня встречает председатель налогового комитета, народный депутат, а он как босяк.

Я была настроена на профессиональный разговор о работе с бизнесом... что мне говорят, что где-то там есть какая-то тень, которую я должна вывести. Для меня должность председателя налогового комитета означала, что он боролся с тенью, как он всегда публично говорит об этом…

И первый вопрос, который я услышала от него: "Сколько уголовных дел на тебе?".

Я была шокирована. Ведь передо мной стоял человек, бывший юрист, и он считает, что имеет право так себя вести. Я ответила, что никакого уголовного дела против меня нет и не было, и я не участвовала ни в каких преступлениях.... Свои слова я подтвердила ему справками. Мне показалось, что он не ожидал от меня такого напора, уверенности и кучи документов, которые я ему предоставила. Наша встреча длилась около 40 минут.

Напоследок он бросил мне фразу: "Все нормально, но смотри, чтобы я не пожалел". После визита к председателю комитета, я передала наш разговор Кириенко. И она не смогла мне дать ответ, что имел в виду Гетманцев и какое отношение он имеет к руководителям региональных налоговых. Но со временем все стало понятно - если этот народный депутат является официальным представителем мафии, в чем у меня нет никаких сомнений, то почему бы и нет? С точки закона - это нонсенс. А с точки зрения мафиози... почему бы и нет?

В общем после встречи было такое впечатление, что я где-то на базаре пообщалась с дядей.

Потом мы общались еще очень много раз. И все эти разы, когда я приезжала к нему, мой руководитель прямой, она даже этого не знала, ей было не интересно.

- А он вас лично вызывал на встречи?

Да, конечно.

- А как это было? По телефону говорил приехать к нему?

Чтобы вы себе могли представить, у меня появился номер телефона Гетманцева раньше, чем телефон моего прямого руководителя Татьяны Кириенко. Ни разу он не позвонил по спецсвязи, ни разу. Я думаю, что он ею и пользоваться не умеет. Но это уже другая история...

- Государственная налоговая служба, как и любой другой государственный орган, - это, в первую очередь, административный процесс, то есть бюрократический аппарат, который очень "привязан" к формальным правилам, компетенциям, основаниям, протоколам действий и решений. Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу причин возникновения ситуации, когда служащие государственного органа выполняют указания председателя налогового комитета Рады Даниила Гетманцева, который не имеет над ними законной административной власти?

Государственная власть в Украине делится на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины. Четвертая власть в Украине - это СМИ! И я благодарю, что благодаря вам всем мне удается бороться против произвола, бесчинства и беззакония, который устроил Гетманцев со своими приспешниками.

Относительно Вашего вопроса, могу сказать только одно - Гетманцев со своими приспешниками цементирует полную безнаказанность за коррупцию тех, кто подчиняется его бандитским указаниям, и уничтожает всех, кто не соглашается. Примеров этого много. Приведу несколько.

Лояльный ревизор из киевской налоговой Дмитрий Нефедов. Этого непутевого пацанчика задержали на взятке в три тысячи долларов и поместили в СИЗО. Гетманцев хотел все тихонько замять, но СМИ распространили инсайдерскую информацию и ничего не получилось скрыть. Прошло немного времени и теперь этот "деятель-налоговик" работает в ГНС в Луганской области. Его там спрятали подальше от человеческих глаз ... другой пример это когда Ревизор берет пачку пельменей, а в пакете 2 тысячи гривен и Гетманцев буквально казнит всех, начиная с первого заместителя области. Поэтому ответ на ваш вопрос: запуганные, загнанные в угол обычные работники не могут не выполнить противоправных указаний. Понимаете о чем я?

Практически везде в налоговой на руководящих должностях - его (Гетманцева - ред.) помощники, его студенты, разные молодые девочки, которые окружают Гетманцева и, которые не имеют никакого отношения к профессии, но поставлены на ответственные должности. То есть, там настоящих государственных служащих можно сосчитать по пальцам, и то, если они позволяют себе сказать слово - их начинают травить, уничтожать, как это было со мной.

Просто об меня они рога себе обломали, но ведь таких, как я тоже не много. Тем не менее, большинство людей, занимающих ответственные должности — "попки" Гетманцева.

- Как в налоговой относятся к его указаниям, ведь в конечном счете те, кто ставят подписи, будут нести ответственность, а не Гетманцев, который дает устные указания?

Все сотрудники видят безнаказанность взяточников-ставленников Гетманцева. Примеры я вам привела. Гетманцев руками Сокура и Кириенко уничтожил практически всех профессионалов, которые понимали, какая ответственность будет за выполнение преступных приказов. Они ему мешали…

Как я же говорила, Гетманцев, а не Кириенко, руководит налоговой. У меня даже есть видеодоказательства, что он проводит селекторные совещания. Я на этих совещаниях присутствовала лично. И он вел себя настолько похабно с налоговиками, что меня это просто, как налоговика, оскорбляло.

- То есть вместо формального руководителя совещание проводит Гетманцев, как руководитель налоговой?

Начинается видеосовещание, говорит руководитель, то есть со всеми здоровается Кириенко. И потом подключается из комитета Гетманцев. Он был подключен прямо к общему Zoom.

У него есть полностью все данные, это, пожалуй, нормально для председателя комитета, о том, где у кого какие проблемы по налогоплательщикам и тд. Он абсолютно владеет всей информацией. Тогда, когда я работала в налоговой, я точно знаю, что руководители департаментов ему сбрасывали в электронном виде полностью всю информацию.

На совещаниях он мог позволить себе фразы по типу: "чем вы там вообще занимаетесь? Уволить. Того уволить. Того убрать. Поэтому - пересмотреть". Я это слышала собственными ушами и видела своими глазами.

Такое поведение Гетманцева, такое его отношение к налоговикам, привели к тому, что в принципе налоговая сейчас развалена полностью.

- Своей принципиальностью вы продемонстрировали пример образцового поведения государственного чиновника, получившего незаконный приказ. Как вы думаете, что заставляет других работников налоговой выполнять подобные указания комитета, ведь ваш пример до сих пор остается единственным?

Вы знаете, я не единственная кто борется с этими оборотнями. Есть налоговики, которые готовы давать показания, рассказывать, каким образом и почему их уволили по решениям дисциплинарных комиссий, или заставили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Я уверена, что через определенный промежуток времени мы увидим и услышим обо всех бесчинствах и издевательствах Гетманцева и его прихвостня Сокура над украинским бизнесом и работниками налоговой. Моя борьба будет продолжаться, и я уверена, что ее результаты вскоре будут ощутимыми.

По моему заявлению 9 февраля 2024 года было открыто уголовное производство по факту незаконного назначения по поддельному приказу Забашты (на должность руководитель налоговой Хмельнитчины – ред). Кроме того, 29 июля 2024 года было возбуждено уголовное дело из-за умышленного невыполнения решения суда Татьяной Кириенко. Мною также направлено в Кабинет министров Украины заявление с соответствующими материалами, которые нашли отражение и в справке НАГС, о многочисленных систематических нарушениях законодательства руководителем ГНС Украины Татьяной Кириенко для изучения и возбуждения дисциплинарного производства по отстранению ее от должности.

- Ранее вы, со ссылкой на информацию одного из министерств, указывали, что около 40% украинской экономики в настоящее время работает "в тени". Что налоговики понимают под этим термином? Речь идет о хозяйственной деятельности с уклонением от налогообложения или это более сложное понятие?

На самом деле сейчас фактически существует и функционирует параллельная налоговая, целью которой является зарабатывание средств Гетманцевым и его партнерами-мафиози. Подменяются функции государства, устанавливается параллельная реальность. Сегодня это выглядит следующим образом: бизнесу повышают налоги, назначают кучу проверок, вносят в риски (в список рисковых предприятий – ред.) и остальные преграды создаются для конкурентного честного бизнеса, а теневикам – дается "зеленый свет" для работы. Уклонение от уплаты налогов - это лишь одно из проявлений теневой экономики.

В мае 2024 года Гетманцев заявил, что в тени находится не менее 1,5 трлн грн, из которых, по его словам, может попасть в бюджет 500-600 млрд грн. сейчас в СМИ разгоняются "достижения" налоговой за 2024 год в виде мобилизации в бюджет 939 млрд грн, о которых сообщил Сокур. То есть в тени находится фактически второй государственный бюджет.

То есть повышением налогов они сами фактически заявили, что не в состоянии мобилизовать тень в бюджет. Получается, что недостатки и провальную работу налоговой переложили на рядовых граждан и белый бизнес. Последствия - понятны. Уже было много высказываний и экспертов, и депутатов по этому поводу.

То есть граждане вынуждены перекрывать дыру в бюджете и платить за неудовлетворительную работу налоговой.

Стоит отметить, что, например, поступления от игорного бизнеса, которые декларирует налоговая, - 16 млрд грн. но долг игорки составляет более 100 млрд грн. Это просто ужас. Что сделала налоговая? Ничего. То есть все эти достижения и победы рассыпаются при первом же приближении к ним. Это все напоминает елочное украшение - внешне очень красивое, но внутри оно пустое и очень хрупкое.

- Одним из самых "наболевших" вопросов для бизнеса в сфере налогообложения является блокирование/разблокирование налоговых накладных предприятий – плательщиков НДС, а также отнесение таких предприятий к рисковым. Предварительно вы четко отметили невозможность вмешательства человеческого фактора в этот процесс из-за его полной автоматизации. Однако, в дальнейшем, негативно характеризуя работу комиссий регионального уровня областных управлений ГНС, вы указали о назначении их руководителями (председателями) ревизоров налогового органа. О каких именно негативных тенденциях вы указывали и почему давали настойчивый совет Татьяне Кириенко не допускать таких назначений, если согласно постановления КМ Украины №1165-2019 года председатели комиссии назначаются приказом территориального органа ГНС? Стоит ли понимать, что состав комиссий по разблокированию на самом деле определяется (соглашается) ГНС Украины? Если да, то кем конкретно? Например, нам известно, что этот вопрос курирует лично Евгений Сокур, которого называют правой рукой Гетманцева?

В регионах и в ГНС Украины созданы комиссии, которые полностью подконтрольны Сокуру. Они нелегитимны и все доказательства на этот счет уже собраны. Проведено журналистское расследование, которое выявило, что главы комиссий ревизоров, это полностью люди, подконтрольные Сокуру. Львиная доля таких людей приходится именно на регионы, где были выделены средства западными партнерами для строительства фортификационных сооружений. Я не думаю, что это совпадение. Я уверена, что это схема по хищению средств в крупных размерах.

- Правильно ли понимать, что назначая на должности руководителей таких комиссий ревизоров, кто-то в налоговой рассчитывает на их безусловную лояльность? Известны ли вам способы повлиять на работу комиссий (достичь желаемого решения) со стороны представителей центрального аппарата налоговой службы, в частности Сокура? Если комиссии отказывались выполнять указания Киева, какие были последствия?

Пример - Хмельницкая область. Зленко ни одного незаконного указания, которое поступало из центрального аппарата ГНС, не принимала вообще во внимание, а Дмитрий Беда, которого назначила Кириенко руководителем на 3 дня и Забашта, которого тот же Беда назначил подделав приказ, - лояльные, гибкие, бестолковые. Они не имели права быть председателями комиссий. Другие регионы - такая же ситуация, это чтобы не повторяться.

- Вы раньше означало, что Кириенко ничего не решает в налоговой. Стоит ли понимать, что на самом деле ваш совет касательно состава и работа комиссий регионального уровня адресован Евгению Сокуру? Как вообще работает его вертикаль в налоговой?

Если коротко Сокур - прокладка между креслом и трубкой, в которую говорит Гетманцев. Кириенко - рупор, который может лишь повторять указания и команды Гетманцева. Вот и вся вертикаль.

Если вспоминать, как его (Сокура – ред.) нам представили... ранее собирали руководителей налоговых и официально представляли нового руководителя или заместителя. А с Сокуром был полный капец. Мы все были просто шокированы.

Потому что собрали срочное селекторное совещание. Это в то время, чтобы вы понимали, когда кто-то в подвале, где-то россияне бомбят населенные пункты, где-то нет связи, у кого-то телефон разрядился…

- Это же начало 22-го года, правильно?

Да.

Селекторное совещание было по видео, было видно, что люди в подвалах с фонариками, где-то кто-то кому-то подсвечивает телефонами. Я имею в виду руководителей областных управлений.

Я никого не спрашивала, но было видно, что некоторые люди в это время выбирались откуда-то. Знаю точно, что у руководителя одной из областных налоговых была такая взрывная волна, что у него там из обуви остался один кроссовок. Это правда. И этот человек тоже был на видеовстрече.

Но каким-то образом все старались быть на связи. Все сидели и ждали совещания, как гусята.

Открылись двери в селекторном зале ГНС Украины. Мы это видим. Зашел человек, сел и открыл записную книжку. Он ничего не сказал он не сказал "Добрый день, я Сокур", или "Добрый день, я Женя", или "Добрый день"...

У него ушки почему-то были красные такие же, как и его щечки... Он опустил глаза в записную книжку, сказал, что мы должны выполнять план, это касается каждого, закрыл свою книжку, встал и вышел.

- И все?

Все, отключился. И, знаете, в таком состоянии все сидели еще некоторое время. Потом, понятно, что мы тоже отключились. Мы начали друг другу писать СМСки. Кто-то писал: "Я знаю, это Сокур, мы его видели".

Я зашла на сайт ГНС, а его фото нет. Кстати, до сих пор нет.

Это чтобы вы понимали вертикаль власти. Испуганное дитя, которого туда забросили и сказали, что ты должен управлять.

Они (руководство ГНС – ред.) путают на совещаниях области, они путают проблемы в разных областях. То есть, к чему я веду? Оно им просто не нужно. Они себе выбрали четыре направления очень интересные: риски, акциз, возмещение НДС, "аудит", и они только этим занимаются. Вот это им интересно.

Это те направления, к которым, в принципе, они не должны были бы иметь прямого отношения. Но они дают свои дебильные указания. Мало того, что они дибильные, они еще и преступные. И таким образом подставили очень многих людей.

Что касается всего остального, то они даже не понимают, что это единый организм, который должен работать как часы. Начиная с канцелярии, банально, с входящей корреспонденции, которую ты должен осмотреть, и заканчивая уже потом решениями, сообщениями тем плательщикам, которые не платят налоги.

- Ранее вы рассказали о попытках влияния на вас, как руководителя областной налоговой, со стороны отдельных депутатов фракции "Слуга народа", без конкретизации их фамилий. Вы имели в виду комитет Гетманцева? Происходили ли аналогичные попытки воздействия на вас со стороны руководства ГНС, если так с чьей стороны?

Так называемое руководство ГНС Украины, некоторые руководители департаментов, очень настойчиво советовали мне подружиться с Сокуром. Но это смешно. Я не понимаю, что это значит, но точно знаю, каковы последствия такой дружбы. Мне это не нужно. Я всегда выполняла свои полномочия в соответствии с законами Украины.

Расскажу еще об одном примере. Мы занимались группой компаний бизнесмена Вадима Лейви, это известный на Хмельнитчине бизнес. В эту группу компаний входило более 20 предприятий, суммарный оборот которых был 8 млрд грн. Мы обнаружили, что они гоняли прибыль и НДС между всеми своими более чем 20 компаниями, чтобы не платить налоги. У них были обыски, их БЭб обвинял их во Львовской области в неуплате 200 млн грн только акциза.

Этой темой очень заинтересовался Гетманцев. Мы подготовили все справки и им было назначено заседание Комитета. Я приехала, сижу, жду в комитете там, где совещания у Гетманцева проходят, приемная налево от меня. Открываются двери, заходит представитель Лейви, я очень удивилась. За ним следом заходит народная депутат и затем заходят руководители департаментов ГНС Украины. Я немножечко расправила плечи, потому что думала, что я все-таки не сама, что у меня есть председатель Комитета, у меня есть директора департаментов, то есть сейчас мы их выведем на чистую воду.

Но то, что происходило дальше, я называю это судом Линча. Особенно, когда поднялась народная депутат и мне сказала "Ирина Владимировна, вы не там ищете налоги, это не те плательщики".

Я виступила на Комитете рассказала все, разложила всю схему по полочкам. И тут у нас начинается хождение по мукам, и когда председатель Комитета, выслушав мою позицию, выслушав позицию руководителя департамента экономического анализа Нонны Багмет, которая просто с пеной у рта рассказывала, что они должны платить налоги, они должны уплатить акциз, они должны уплатить налог на прибыль, там колоссальные суммы задолженности... После этого председатель комитета поднимает глаза и говорит: "Ну крутят они НДС внутри себя, ну когда-то он поступит в бюджет. Зленко, ты должна быть лояльна, найди с ними общий язык".

Я посмотрела на представителя Лейви, вы бы видели его выражение лица. Он был настолько доволен и счастлив, что так "моканули" всю налоговую, причем где – в кабинете председателя Комитета.

Я поднялась, сложила свои бумажки и сказала, что мне здесь больше не о чем говорить. Я встала и вышла.

- Вы рассказали о попытке назначения в штат Главного управления ГНС в Хмельницкой области "смотрящего" за производством контрафактных сигарет. Кто лоббировал такое назначение и для чего? Как вы считаете, свидетельствует ли это о наличии сговора и передачи части прибыли от нелегального производства лицам, которые протаскивали назначение такого "смотрящего"? А как в других областях Украины, там тоже такая ситуация со "смотрящими"? Вы связываете их с Гетманцевым и Сокуром?

В Хмельницкую область "мальчика" - Забашту, которого я отказалась брать на работу, привез лично Сокур в сопровождении работника департамента внутренней безопасности ГНС Украины Кустенко Игоря, председателя профсоюзов работников налоговой службы Александра Кислицы и Елены Рымар, которая ради должности руководителя любого департамента в ГНС Украины готова была и душу дьяволу продать…

Из своих источников мне известно, что Сокур по дороге в Хмельнитчину давал четкие указания, которые получал непосредственно от своего босса Гетманцева. Вот вам и вся правда, кто кого и куда назначает. И каким образом работников запугивают. Представляете, какая орда навалилась в помещение налогово, неизвестно, как зайдя вообще. Что было в их головах?Для кого шоу было устроено?

- Евгений Сокур возглавляет созданную Даниилом Гетманцевым Ассоциацию налоговых советников. Как вы оцениваете его профессиональные способности как специалиста в сфере налогового права и управленца?

Сокур не может быть управленцем. Не может. Налоговая служба - это огромный организм, который должен работать слаженно, четко и каждый работник должен это понимать и быть профессионально подготовленным. Карьера здесь должна быть постепенной, у руководителя должно быть достаточно опыта и немало лет стажа. То есть должна быть карьерная лестница... а у Кириенко и Сокура - карьерный батут. Попрыгунчики.

Кириенко за три года так и не стала руководителем, которого уважают за профессионализм и умение мотивировать коллектив. Сейчас даже руководители областных налоговых между собой незнакомы, они в коридорах центрального управления не здороваются. Это специально сделано для того, чтобы они не общались между собой и не могли о чем-то предупредить друг друга. Но все равно общаются…

А" ушастому " (так его называют подчиненные) Сокуру это вообще не нужно. Ему хватает нескольких департаментов "интересных" - акциз , риски, НДС и все.... Зачем больше. Анализируя его выступления, или то, что он просто читает из листка бумаги, могу сказать - бестолковый двоечник!!!

- По нашей информации, ГБР открыло уголовное производство против Евгения Сокура из-за незаконного лишения лицензии "Укртатнафты". По данным следствия он таким образом препятствовал обеспечению горюче-смазочными материалами армии, и это в 2022 году, когда началась широкомасштабная война. Как вы оцениваете такие его действия?

Очень беспокоюсь о его здоровье. Власть сменится, а он очень много знает. А еще больше наделал плохих вещей.

Они вместе с Гетманцевым поиздевались не только над "Укртатнафтой", есть еще по крайней мере несколько примеров. Сейчас практически все их преступные действия отменены в судебных инстанциях разных уровней. Бизнес несет из-за этих "прихвостней" колоссальные потери. А бюджет Украины не получает миллионы налогов. Во время широкомасштабного вторжения это называется мародерство, а те, кто таким образом доказывают страну - мародерами. Они должны ответить за ущерб, который наносят и бизнесу, и государству в целом.

- Сейчас расследование этого дела никак не движется. Можем ли говорить о том, что Сокур имеет политическую крышу?

Сейчас Сокур и его" карандаши ушастые " под защитой Гетманцева. Это известно всем. Но когда произойдут перемены, не удивлюсь совершенно, если сам Гетманцев и избавится от Сокура по понятным причинам.

Напомним

Против Евгения Сокура расследуется уголовное производство за служебное преступление. Это дело было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство горючего. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

Кроме того, НАПК проводит мониторинг образа жизни Евгения Сокура. По данным УНН, он внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Ранее Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли общий быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Также в 2022 году он задекларировал доход от продажи ценных бумаг на сумму 2,6 млн грн, однако эти средства не были отражены в его декларации за 2023 год. Это может свидетельствовать о нарушении законодательства, требующего сообщать о значительных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ст. 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции", декларант обязан в течение 10 дней сообщать о таких изменениях.