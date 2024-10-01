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Справа на мільйони або куди зникли кошти із декларації в.о. заступника голови ДПС Сокура

Справа на мільйони або куди зникли кошти із декларації в.о. заступника голови ДПС Сокура

Київ • УНН

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Євгеній Сокур не відобразив у декларації за 2023 рік 2,6 млн грн від продажу цінних паперів. За це його можуть притягнути до адміністративної відповідальності і заборонити займати державні посади.

Виконуючий обов'язки заступника голови Державної податкової служби України Євгеній Сокур не відобразив у декларації за 2023 рік майже 2,6 млн грн від продажу цінних паперів, отриманих у 2022 році, і не повідомляв про зміни в майновому стані. За це його можуть притягнути до адміністративної відповідальності і заборонити займати державні посади, пише УНН.

Відповідно до щорічної декларації Євгенія Сокура за 2022 рік, він отримав 2 583 287 гривень від продажу цінних паперів.

Крім того, він задекларував 543 069 гривень отриманої зарплати в Державній податковій службі. Також у 2022 році Сокур отримав 203 105 гривень зарплати, отриманої від Управління справами Апарату Верховної ради, адже перед призначенням у ДПС він працював помічником голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики – нардепа Данила Гетманцева.

Крім того, тоді ж він отримав 141 562 гривень від компанії "Юрімекс", яку повʼязують з Гетманцевим.

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У щорічній декларації за 2022 рік Сокур вказав, що має декілька рахунків у банках. Зокрема на рахунку у "Креді Агріколь Банк" він мав 79 гривень, на рахунках в "Універсал Банк" у нього було 87 909 гривень та 2 долара, на рахунку в "Укргазбанку" - 105 828 гривень, на рахунку у "ПриватБанку" - 467 гривень.

Готівкою у 2022 році Сокур зберігав 80 000 доларів та 50 000 гривень.

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Варто зазначити, що отримані майже 2,6 млн гривень у 2022 році зникли зі щорічної декларації Сокура за 2023 рік.

Він вказав, що у 2023 році на рахунку в "Креді Агріколь Банк" мав тіж 79 гривень. В "Універсал Банку" його рахунок "схуд" на майже 79 тисяч гривень до 8 963 гривень. На іншому рахунку в цьому банку у Сокура так і залишилось 2 долара.

Крім того рахунок податківця в "Укргазбанку" зменшився на понад 57 тисяч гривень до 48 413 гривень. На рахунку в "ПриватБанку" Сокур у 2023 році мав 489 гривень.

Готівкою у 2023 році він зберігав 78 000 доларів (на 2 тисячі доларів менше ніж у 2022 році), 50 000 гривень, а також 214 євро.

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Крім того, минулого року Сокур отримав 621 167 гривень зарплати в ДПС і 26 гривень відсотків на рахунку у "ПриватБанку". До речі, один з головних податківців, ймовірно, неправильно порахував, бо різниця між сумами коштів у "ПриватБанку" складає 22 гривні.

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Тобто, за підрахунками УНН Сокур за рік витратив сумарно понад 2,7 мільйона гривень і 2 тисячі доларів – це понад 226,5 тисяч гривень на місяць. Проте, відповідно до декларацій податківця нове нерухоме чи рухоме майно у нього не зʼявилося.

За словами члена Національної асоціації адвокатів Олександра Золотухіна, чиновник може спробувати пояснити чому він не задекларував ці витрати тим, що веде такий спосіб життя і, наприклад, любить смачно поїсти.

Він дійсно мав би декларувати будь-які покупки вище 140 тис, грн, які були здійснені ним в поточному році. На майбутнє він може пояснювати це так, що він кожен день ходив і купував умовно кажучи на 50 тис грн продуктів, типу так він любить смачно поїсти, умовно. Так часто роблять: не відобразив вагомих покупок і не відобразив, що вони в нього лишилися – мовляв, вів такий спосіб життя. Але це не є об’єктивним поясненням, що він за рік міг витратити таку суму коштів на проживання чи на продукти чи будь-що інше

- зазначив адвокат у коментарі УНН.

За його словами, приховування чиновником значних витрат від НАЗК – це порушення антикорупційного законодавства, за яке передбачена адміністративна відповідальність. Сокуру може загрожувати штраф і заборона займатися певною діяльністю.

Цей штраф може впливати на подальше проходження ним державної служби

- уточнив юрист.

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур вніс в декларацію за 2023 рік, ймовірно, недостовірні дані. Зокрема, він не вказав, в документі дані про свою співмешканку. Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною, на ім'я Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя Сокура. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Додамо

Як зʼясувалося, 21 квітня 2022 року ДПС зверталася до НАЗК з проханням провести перевірку моніторинг щодо Євгенія Сокура. Моніторинг не відбувся через воєнний стан, оголошений через широкомасштабне вторгнення росії в Україну і в податковій не могли не знати, що перевірки не буде.

Цікаво, що в квітні 2022 року Євгеній Сокур проходив відбір на посаду очільника департаменту економічного аналізу ДПС, однак конкурс колишній помічник голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева тоді провалив. Переможницею відбору 18 квітня 2022 року оголосили Марину Баряхтар, яка, за даними ЗМІ, через три дні відмовилася обійняти посаду. Тобто вона фактично поступилася місцем Сокуру, якого ЗМІ називають правою рукою Гетманцева у податковій. Тоді ні дня не працювавшому у ДПС Сокуру ця посада була необхідна як проміжний етап до крісла в.о. заступника голови Державної податкової служби України. Адже всього за два тижні - 7 травня він отримав цю керівну посаду. Не виключено, що з Барахтяр існувала домовленість, бо й вона не покинула органи ДПС обійнявши посаду директора Департаменту управління ризиками.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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