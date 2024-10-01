Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

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Евгений Сокур не отразил в декларации за 2023 год 2,6 млн грн от продажи ценных бумаг. За это его могут привлечь к административной ответственности и запретить занимать государственные должности.

Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур не отразил в декларации за 2023 год почти 2,6 млн грн от продажи ценных бумаг, полученных в 2022 году, и не сообщал об изменениях в имущественном состоянии. За это его могут привлечь к административной ответственности и запретить занимать государственные должности, пишет УНН.

Согласно ежегодной декларации Евгения Сокура за 2022 год, он получил 2 583 287 гривен от продажи ценных бумаг.

Кроме того, он задекларировал 543 069 гривен полученной зарплаты в Государственной налоговой службе. Также в 2022 году Сокур получил 203 105 гривен зарплаты, полученной от Управления делами Аппарата Верховной Рады, ведь перед назначением в ГНС он работал помощником председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - нардепа Даниила Гетманцева.

Кроме того, тогда же он получил 141 562 гривен от компании «Юримекс», которую связывают с Гетманцевым.

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В ежегодной декларации за 2022 год Сокур указал, что имеет несколько счетов в банках. В частности на счете в " Креди Агриколь Банк "он имел 79 гривен, на счетах в" Универсал Банк "у него было 87 909 гривен и 2 доллара, на счете в" Укргазбанке "- 105 828 гривен, на счете в" Приватбанке " - 467 гривен.

Наличными в 2022 году Сокур хранил 80 000 долларов и 50 000 гривен.

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Стоит отметить, что полученные почти 2,6 млн гривен в 2022 году исчезли из ежегодной декларации Сокура за 2023 год.

Он указал, что в 2023 году на счету в «Креди Агриколь Банк» имел те же 79 гривен. В «Универсал Банке» его счет «похудел» почти на 79 тысяч гривен до 8 963 гривен. На другом счете в этом банке у Сокура так и осталось 2 доллара.

Кроме того счет налоговика в «Укргазбанке» уменьшился более чем на 57 тысяч гривен до 48 413 гривен. На счету в «ПриватБанке» Сокур в 2023 году имел 489 гривен.

Наличными в 2023 году он хранил 78 000 долларов (на 2 тысячи долларов меньше чем в 2022 году), 50 000 гривен, а также 214 евро.

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Кроме того, в прошлом году Сокур получил 621 167 гривен зарплаты в ГНС и 26 гривен процентов на счете в «ПриватБанке». Кстати, один из главных налоговиков, вероятно, неправильно посчитал, потому что разница между суммами средств в «ПриватБанке» составляет 22 гривны.

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То есть, по подсчетам УНН Сокур за год потратил суммарно более 2,7 миллиона гривен и 2 тысячи долларов - это более 226,5 тысяч гривен в месяц. Однако, согласно декларациям налоговика новое недвижимое или движимое имущество у него не появилось.

По словам члена Национальной ассоциации адвокатов Александра Золотухина, чиновник может попытаться объяснить почему он не задекларировал эти расходы тем, что ведет такой образ жизни и, например, любит вкусно поесть.

Он действительно должен был бы декларировать любые покупки выше 140 тыс, грн, которые были осуществлены им в текущем году. На будущее он может объяснять это так, что он каждый день ходил и покупал условно говоря на 50 тыс грн продуктов, типа так он любит вкусно поесть, условно. Так часто делают: не отразил весомых покупок и не отразил, что они у него остались - мол, вел такой образ жизни. Но это не является объективным объяснением, что он за год мог потратить такую сумму средств на проживание или на продукты или что-либо другое

- отметил адвокат в комментарии УНН.

По его словам, сокрытие чиновником значительных расходов от НАПК - это нарушение антикоррупционного законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность. Сокуру может грозить штраф и запрет заниматься определенной деятельностью.

Этот штраф может влиять на дальнейшее прохождение им государственной службы

- уточнил юрист.

Напомним,

Ранее УНН рассказывал, что и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год, вероятно, недостоверные данные. В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни Сокура. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Добавим

Как выяснилось, 21 апреля 2022 года ГНС обращалась в НАПК с просьбой провести проверку мониторинг в отношении Евгения Сокура. Мониторинг не состоялся из-за военного положения, объявленного из-за широкомасштабного вторжения России в Украину и в налоговой не могли не знать, что проверки не будет.

Интересно, что в апреле 2022 года Евгений Сокур проходил отбор на должность главы департамента экономического анализа ГНС, однако конкурс бывший помощник главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева тогда провалил. Победительницей отбора 18 апреля 2022 года объявили Марину Баряхтар, которая, по данным СМИ, через три дня отказалась занять должность. То есть она фактически уступила место Сокуру, которого СМИ называют правой рукой Гетманцева в налоговой. Тогда ни дня не работавшему в ГНС Сокуру эта должность была необходима как промежуточный этап к креслу и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины. Ведь всего через две недели - 7 мая он получил эту руководящую должность. Не исключено, что с Барахтяр существовала договоренность, потому что и она не покинула органы ГНС, заняв должность директора Департамента управления рисками.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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