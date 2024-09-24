Кручу, верчу, заплутати хочу, або як в.о. заступника голови ДПС Сокур хотів уникнути перевірки НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить моніторинг відповідності реального способу життя виконувача обовʼязків голови Державної податкової служби України Євгенія Сокура задекларованому. Як виявилося, ДПС раніше зверталася до НАЗК з проханням провести перевірку декларації Сокура, однак тоді перевірка не відбулася, пише УНН.

Контекст

Раніше УНН розповідав, що в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур вніс у декларацію за 2023 рік ймовірно недостовірні дані. Зокрема, він не вказав у документі дані про свою співмешканку. Сокур у ході слідства по справі про нібито замах на нього сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє, чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Також у відповіді на запит УНН у НАЗК повідомили, що 21 квітня 2022 року ДПС зверталася до Агентства з проханням провести перевірку щодо Євгенія Сокура.

"До Національного агентства надходив запит Державної податкової служби України від 21.04.2022 про проведення перевірки відомостей стосовно Сокура Є.Р. Листом від 25.05.2022 Національне агентство повідомило запитувача, що відповідно до ч. 8 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (зміни внесено Законом України від 12.05.2022 No 2259-IX) спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, під час дії воєнного стану не проводиться, та що організація проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, здійснюється протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, окрім випадку звільнення такої особи до дня припинення чи скасування воєнного стану або закінчення проведення зазначених перевірок під час дії воєнного стану. Інших запитів на проведення спеціальної перевірки стосовно Сокура Є.Р. до Національного агентства не надходило", - ідеться у відповіді НАЗК.

Цікаво, що в квітні 2022 року Євгеній Сокур проходив відбір на посаду очільника департаменту економічного аналізу ДПС, однак конкурс колишній помічник голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева тоді провалив. Переможницею відбору 18 квітня 2022 року оголосили Марину Баряхтар, яка, за даними ЗМІ, через три дні відмовилася обійняти посаду.

Тобто Баряхтар фактично поступилася місцем Сокуру, якого ЗМІ називають правою рукою Гетманцева у податковій. Тоді ні дня не працювавшому у ДПС Сокуру ця посада була необхідна як проміжний етап до крісла в.о. заступника голови Державної податкової служби України. Адже всього за два тижні - 7 травня - він отримав цю керівну посаду.

Не виключено, що з Барахтяр існувала домовленість, бо й вона органи ДПС після відмови не покинула і отримала посаду директора департаменту управління ризиками.

За законодавством, перед призначенням на керівні посади НАЗК перевіряє декларації, подані кандидатами. Проте Сокуру тоді вдалося уникнути такої перевірки під приводом воєнного стану. Невже в ДПС не знали, що перевірка не проводитиметься, чи ж навпаки, запит на моніторинг був зроблений, аби відвести підозри?

Здавалося б, що тут такого, адже у 2022 році багатьох новопризначенців не перевіряли? Але далеко не всі з них скористалися механізмом легалізації доходів.

За даними ЗМІ, саме в 2022 році в.о. заступника голови податкової Сокур використав нульову декларацію і вказав 2,5 мільйона гривень, легальне походження яких за інших обставин він би не зміг пояснити перевіряльникам. Тобто це означає, що раніше він їх від податкової фактично приховав.

Звичайно, нульова декларація для того й була створена, щоб всі охочі могли легалізувати свої статки і в подальшому сплачувати з них податки, проте це не додає довіри одному з головних податківців. А якщо пригадати, що він, імовірно, роками не вказував у декларації дані про свою співмешканку, то виникає запитання, що ще приховує один із головних податківців країни?

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що замах на в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура викликає багато запитань щодо його достовірності. Він міг бути інсценованим, щоб відвернути увагу від кримінального провадження проти Сокура за зловживання службовим становищем.

Ідеться про кримінальне провадження, відкрите що 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов'язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.