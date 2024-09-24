Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит мониторинг соответствия реального образа жизни исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура задекларированному. Как оказалось, ГНС ранее обращалась к НАПК с просьбой провести проверку декларации Сокура, однако тогда проверка не состоялась, пишет УНН.

Контекст

Ранее УНН рассказывал, что и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет, был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Также в ответе на запрос УНН в НАПК сообщили, что 21 апреля 2022 года ГНС обращалась в Агентство с просьбой провести проверку в отношении Евгения Сокура.

"В Национальное агентство поступал запрос Государственной налоговой службы Украины от 21.04.2022 о проведении проверки сведений относительно Сокура Е.Р. Письмом от 25.05.2022 Национальное агентство сообщило запрашивающему, что в соответствии с ч. 8 ст. 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" (изменения внесены Законом Украины от 12.05. 2022 No 2259-IX) специальная проверка, предусмотренная Законом Украины "О предотвращении коррупции", в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения и должностей с повышенным коррупционным риском, во время действия военного положения не проводится, и что организация проведения специальной проверки в отношении лиц, назначенных в период действия военного положения, осуществляется в течение трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения, кроме случая увольнения такого лица до дня прекращения или отмены военного положения или окончания проведения указанных проверок во время действия военного положения. Других запросов на проведение специальной проверки в отношении Сокура Е.Р. в Национальное агентство не поступало", - говорится в ответе НАПК.

Интересно, что в апреле 2022 года Евгений Сокур проходил отбор на должность главы департамента экономического анализа ГНС, однако конкурс бывший помощник главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева тогда провалил. Победительницей отбора 18 апреля 2022 года объявили Марину Баряхтар, которая, по данным СМИ, через три дня отказалась занять должность.

То есть Баряхтар фактически уступила место Сокуру, которого СМИ называют правой рукой Гетманцева в налоговой. Тогда ни дня не работавшему в ГНС Сокуру эта должность была необходима как промежуточный этап к креслу и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины. Ведь всего через две недели - 7 мая - он получил эту руководящую должность.

Не исключено, что с Барахтяр существовала договоренность, потому что и она органы ГНС после отказа не покинула и получила должность директора департамента управления рисками.

По законодательству, перед назначением на руководящие должности НАПК проверяет декларации, поданные кандидатами. Однако Сокуру тогда удалось избежать такой проверки под предлогом военного положения. Неужели в ГНС не знали, что проверка не будет проводиться, или же наоборот, запрос на мониторинг был сделан, чтобы отвести подозрения?

Казалось бы, что тут такого, ведь в 2022 году многих новоназначенцев не проверяли? Но далеко не все из них воспользовались механизмом легализации доходов.

По данным СМИ, именно в 2022 году и.о. заместителя главы налоговой Сокур использовал нулевую декларацию и указал 2,5 миллиона гривен, легальное происхождение которых при других обстоятельствах он бы не смог объяснить проверяющим. То есть это означает, что ранее он их от налоговой фактически скрыл.

Конечно, нулевая декларация для того и была создана, чтобы все желающие могли легализовать свои доходы и в дальнейшем платить с них налоги, однако это не добавляет доверия одному из главных налоговиков. А если вспомнить, что он, вероятно, годами не указывал в декларации данные о своей сожительнице, то возникает вопрос, что еще скрывает один из главных налоговиков страны?

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценировано, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет об уголовном производстве, открытом 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия Сокура, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.