НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) продолжает мониторинг образа жизни бывшего и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура, который сейчас работает помощником народного депутата Даниила Гетманцева. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал председатель НАПК Виктор Павлущик.

"Насколько мне известно, нет, не завершился", - отметил Павлущик, отвечая на вопрос о том, завершило ли НАПК мониторинг образа жизни Сокура.

По его словам, сроки проведения такой проверки разные и "от ситуации к ситуации, они отличаются".

Павлущик пояснил, что сроки проведения мониторинга, в частности, зависят от той информации, которая требует проверки. "Здесь может быть очень много факторов, начиная от той информации, которая лежит на поверхности, мы можем ее проверить, проанализировать, к информации, которая в том числе является скрытой. И это требует достаточно долгого времени для проверки этой информации", - отметил глава НАПК.

В то же время Павлущак отказался говорить о промежуточных результатах мониторинга образа жизни Сокура, объяснив это тем, что во время таких проверок НАПК часто сотрудничает с другими правоохранительными органами.

Мы точно не можем говорить ни промежуточные результаты, ни каких-либо финальных результатов. Я считаю, что эту информацию нужно распространять ближе к какому-то процессуальному решению, потому что очень много нашей работы связано с деятельностью правовых органов, и мы должны работать в комплексе для достижения максимально эффективных результатов, - отметил он.

Напомним

Ранее Евгений Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Позже выяснилось, что Сокур проживает с Алиной Лебедевой. Как указано в системе Youcontrol, девушка зарегистрировала ФЛП 3 августа 2022 года. Основной КВЭД деятельности - розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах. Стоит отметить, что Сокур получил руководящую должность в налоговой менее чем за три месяца до этого - в мае 2022 года. За чуть более чем год работы во время полномасштабной войны дела у Алины Лебедевой шли настолько хорошо, что на свой день рождения 1 ноября 2023 года она объявила об открытии цветочного бутика в самом сердце столицы - в бизнес-центре "Леонардо".

По словам главы Движения #ЅаѵеФОП Сергея Доротича сногсшибательный успех сожительницы Сокура может быть связан с другим очень интересным аспектом - легализацией средств с помощью ее бизнеса.

После увольнения Сокура из органов ГНС бутик Лебедевой был закрыт по "техническим причинам".

Добавим

Против Сокура также расследуется уголовное производство за служебное преступление. Это дело было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.