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Розкішна забудькуватість: як помічник Гетманцева Сокур 8 років "не помічав" співмешканку

Розкішна забудькуватість: як помічник Гетманцева Сокур 8 років "не помічав" співмешканку

Київ • УНН

 • 176019 перегляди

Розкішна забудькуватість: як помічник Гетманцева Сокур 8 років "не помічав" співмешканку.

Помічник народного депутата Данила Гетманцева Євгеній Сокур у декларації, поданій у звʼязку зі звільненням з посади заступника голови Державної податкової служби України, нарешті через понад 8 років спільного проживання згадав про свою співмешканку Аліну Лебедєву, через яку НАЗК розпочало моніторинг його способу життя, пише УНН.

З чого все почалося

Раніше Євгеній Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя посадовця. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє, чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Пізніше зʼясувалося, що Сокур проживає з Аліною Лебедєвою. Як вказано в системі Youcontrol, дівчина зареєструвала ФОП 3 серпня 2022 року. Основний КВЕД діяльності - роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах. Варто зазначити, що Сокур отримав керівну посаду у податковій менш ніж за три місяці до цього - у травні 2022 року. За трохи більше ніж рік роботи під час повномасштабної війни справи у Аліни Лебедєвої йшли настільки добре, що на свій день народження 1 листопада 2023 року вона оголосила про відкриття квіткового бутику в самому серці столиці - у бізнесцентрі "Леонардо". 

За словами голови Руху #SaveФОП Сергія Доротича, карколомний успіх співмешканки Сокура може бути повʼязаний з іншим дуже цікавим аспектом - легалізацією коштів за допомогою її бізнесу.

Голова НАЗК Віктор Павлущик у коментарі УНН повідомив, що агентство продовжує моніторинг способу життя Євгенія Сокура.

Не пройшло й 9 років

У декларації від 29.01.2025 Євгеній Сокур вказав, що проживає з Лебедєвою Аліною у його квартирі в Києві.

Окрім того, Сокур вказав, що також володіє квартирою в селі Тарасівка Київської області площею 62,9 кв. м. Він також з січня 2024 року орендує паркомісце у Києві, однак вартість не вказав.

Що дивно, у декларації не вказано жодного права власності Аліни Лебедєвої на нерухоме майно.

Сокур вказав, що у його співмешканки є автомобіль LEXUS RX350 2008 року випуску. Проте, відповідно до даних декларації, Аліна Лебедєва не надала Сокуру інформацію про те, коли придбала автівку і за яку суму. Хоча в системі Youcontrol вказано, що дата останньої реєстрації авто - 13.03.2021.

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Сокур також зазначив, що його співмешканка займається підприємницькою діяльністю, проте її дохід не вказав. За його даними, Аліна Лебедєва не надала йому цю інформацію, що також дивно, якщо пригадати, що пара проживає разом з 2016 року.

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Ще більш дивно те, що у Аліни Лебедєвої зовсім немає коштів, ані на банківських рахунках, яких у неї 4 в різних українських банках, ані готівки. А от Сокур має 125 тисяч доларів і 50 тисяч гривень готівкою. На рахунках у колишнього посадовця 180 154 гривні, 2 долара і 839 євро.

Приховати не вдасться

Не виключено, що приховуючи інформацію про доходи співмешканки та кошти, розміщені на її рахунках, Сокур намагався уникнути відповідальності. Однак, як пояснила УНН голова громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції Катерина Бутко, йому все одно доведеться надати цю інформацію НАЗК.

Тепер він у ході моніторингу способу життя муситиме надати НАЗК уже всі документи, усі довідки і так далі

- зазначила вона.

Бутко також нагадала, що за брехню у деклараціях передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність, залежно від суми, на яку є неточності у декларації.

Нагадаємо

Проти Сокура також розслідується кримінальне провадження за службовий злочин. Ця справа була відкрита ДБР 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень Сокуром, який 26 жовтня 2022 року підписав розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії чиновника, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави. У Державному бюро розслідувань повідомили УНН, що це кримінальне провадження досі розслідується.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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