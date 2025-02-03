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Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Киев  •  УНН

 • 30577 просмотра

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Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет «не замечал» сожительницу.

Помощник народного депутата Даниила Гетманцева Евгений Сокур в декларации, поданной в связи с увольнением с должности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины, наконец-то спустя более 8 лет совместного проживания вспомнил о своей сожительнице Алине Лебедевой, из-за которой НАПК начало мониторинг его образа жизни, пишет УНН.

С чего все началось

Ранее Евгений Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет, был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Позже выяснилось, что Сокур проживает с Алиной Лебедевой. Как указано в системе Youcontrol, девушка зарегистрировала ФЛП 3 августа 2022 года. Основной КВЭД деятельности - розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах. Стоит отметить, что Сокур получил руководящую должность в налоговой менее чем за три месяца до этого - в мае 2022 года. За чуть более чем год работы во время полномасштабной войны дела у Алины Лебедевой шли настолько хорошо, что на свой день рождения 1 ноября 2023 года она объявила об открытии цветочного бутика в самом сердце столицы - в бизнес-центре "Леонардо". 

По словам главы Движения #ЅаѵеФОП Сергея Доротича, сногсшибательный успех сожительницы Сокура может быть связан с другим очень интересным аспектом - легализацией средств с помощью ее бизнеса.

Председатель НАПК Виктор Павлущик в комментарии УНН сообщил, что агентство продолжает мониторинг образа жизни Евгения Сокура.

Не прошло и 9 лет

В декларации от 29.01.2025 Евгений Сокур указал, что проживает с Лебедевой Алиной в его квартире в Киеве.

Кроме того, Сокур указал, что также владеет квартирой в селе Тарасовка Киевской области площадью 62,9 кв. м. Он также с января 2024 года арендует паркоместо в Киеве, однако стоимость не указал.

Что странно, в декларации не указано ни одного права собственности Алины Лебедевой на недвижимое имущество.

Сокур указал, что у его сожительницы есть автомобиль LEXUS RX350 2008 года выпуска. Однако, согласно данным декларации, Алина Лебедева не предоставила Сокуру информацию о том, когда приобрела машину и за какую сумму. Хотя в системе Youcontrol указано, что дата последней регистрации авто - 13.03.2021.

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Сокур также отметил, что его сожительница занимается предпринимательской деятельностью, однако ее доход не указал. По его данным, Алина Лебедева не предоставила ему эту информацию, что также странно, если вспомнить, что пара проживает вместе с 2016 года.

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Еще более странно то, что у Алины Лебедевой совсем нет средств, ни на банковских счетах, которых у нее 4 в разных украинских банках, ни наличных. А вот Сокур имеет 125 тысяч долларов и 50 тысяч гривен наличными. На счетах у бывшего чиновника 180 154 гривны, 2 доллара и 839 евро.

Скрыть не удастся

Не исключено, что скрывая информацию о доходах сожительницы и средства, размещенные на ее счетах, Сокур пытался избежать ответственности. Однако, как пояснила УНН председатель общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции Екатерина Бутко, ему все равно придется предоставить эту информацию НАПК.

Теперь он в ходе мониторинга образа жизни должен будет предоставить НАПК уже все документы, все справки и так далее

- отметила она.

Бутко также напомнила, что за ложь в декларациях предусмотрена административная или уголовная ответственность, в зависимости от суммы, на которую есть неточности в декларации.

Напомним

Против Сокура также расследуется уголовное производство за служебное преступление. Это дело было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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