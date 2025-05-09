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Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта
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Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

Київ • УНН

 • 5696 перегляди

До Всесвітньої зали слави відеоігор увійшли чотири гри, які змінили індустрію: Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake. Переможців обрали з 12 фіналістів.

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор
x.com/museumofplay

До Всесвітньої зали слави відеоігор увійшли Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake, віддавши шану іграм, які кинули виклик гравцям та змінили індустрію, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Новачки у списку - Defender, аркадна гра 1981, яка підняла планку складності; Tamagotchi, цифрові вихованці, які поєднали іграшки та відеоігри; GoldenEye 007, чий режим для чотирьох осіб вплинув на розраховані на багато користувачів ігри, які пішли за цим; і Quake, що дебютував у 1996 році з 3D-движком, який став новим стандартом для індустрії.

Переможці були обрані з 12 фіналістів, серед яких були Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, Frogger, Golden Tee, Harvest Moon, Mattel Football та NBA 2K.

Зала слави щороку відзначає аркадні, консольні, комп'ютерні, портативні та мобільні ігри, які вплинули на індустрію відеоігор чи поп-культуру.

Доповнення

Всесвітня зала слави відеоігор знаходиться у Національному музеї ігор Strong. Будь-хто може номінувати відеогру на розгляд. Співробітники музею щороку називають 12 фіналістів та збирають голоси експертів та фанатів, перш ніж оголосити переможців.

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу28.04.25, 11:46 • 99155 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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