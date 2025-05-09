Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

Во Всемирный зал славы видеоигр вошли Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake, отдав дань уважения играм, которые бросили вызов игрокам и изменили индустрию, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Новички в списке - Defender, аркадная игра 1981 года, которая подняла планку сложности; Tamagotchi, цифровые питомцы, которые объединили игрушки и видеоигры; GoldenEye 007, чей режим для четырех человек повлиял на многопользовательские игры, которые последовали за этим; и Quake, дебютировавший в 1996 году с 3D-движком, который стал новым стандартом для индустрии.

Победители были выбраны из 12 финалистов, среди которых были Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, Frogger, Golden Tee, Harvest Moon, Mattel Football и NBA 2K.

Зал славы ежегодно отмечает аркадные, консольные, компьютерные, портативные и мобильные игры, которые повлияли на индустрию видеоигр или поп-культуру.

Дополнение

Всемирный зал славы видеоигр находится в Национальном музее игр Strong. Любой может номинировать видеоигру на рассмотрение. Сотрудники музея ежегодно называют 12 финалистов и собирают голоса экспертов и фанатов, прежде чем объявить победителей.

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла