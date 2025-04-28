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OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Объявлены имена новых членов Зала славы рок-н-ролла 2025. Среди них хип-хоп дуэт OutKast, Синди Лопер и инди-рок группа The White Stripes.

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла
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Зал славы рок-н-ролла (Rock & Roll Hall of Fame) объявил имена включенных в Зал славы 2025 года, среди которых известный хип-хоп дуэт OutKast, исполнительница хита "Girls Just Want to Have Fun" Синди Лопер и ведущая инди-рок группа The White Stripes, пишет УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

В число включенных в категорию исполнителей также вошли английский рок-супергруппа Bad Company, Чабби Чекер, который играет "King of the Twist", английский рок-блюзовый певец Джо Кокер и грандж-группа Soundgarden.

Тем временем другие попали в Зал славы через специальные категории комитета, включая премию Musical Influence Award, которая чествует хип-хоп группу Salt-N-Pepa и автора-исполнителя Уоррена Зевона. Премия Musical Excellence Award была вручена Тому Беллу, Ники Гопкинсу и Кэрол Кей, а премия Ахмета Эртегуна (в честь соучредителя Atlantic Records) была вручена Ленни Воронкеру.

"Каждый из этих участников создал собственное звучание и отношение, которые оказали глубокое влияние на культуру и помогли навсегда изменить ход рок-н-ролла, - заявил Джон Сайкс, председатель Rock & Roll Hall of Fame. - Их музыка дала голос поколениям и повлияла на бесчисленное количество артистов, которые пошли по их стопам".

Введение в Зал славы рок-н-ролла - 2025 состоится 8 ноября в театре Peacock в Лос-Анджелесе и будет транслироваться в прямом эфире на Disney+, а специальный выпуск на ABC выйдет позже и будет доступен на Hulu на следующий день.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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