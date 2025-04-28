OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

<!DOCTYPE html> <html lang="uk"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Зала слави рок-н-ролу</title> <meta name="description" content="Офіційний сайт Зали слави рок-н-ролу. Дізнайтеся про номінантів, лауреатів, історію та відвідайте музей у Клівленді."> <link rel="stylesheet" href="style.css"> </head> <body> <header> <h1>Зала слави рок-н-ролу</h1> <nav> <ul> <li><a href="#">Номінанти</a></li> <li><a href="#">Лауреати</a></li> <li><a href="#">Історія</a></li> <li><a href="#">Відвідати</a></li> <li><a href="#">Магазин</a></li> </ul> </nav> </header> <main> <section id="hero"> <h2>Вітаємо у Залі слави рок-н-ролу!</h2> <p>Відкрийте для себе музику, яка змінила світ.</p> <a href="#" class="button">Дізнатися більше</a> </section> <section id="news"> <h3>Останні новини</h3> <article> <h4>Оголошено нових номінантів 2024 року</h4> <p>Дізнайтеся, хто має шанс потрапити до Зали слави цього року.</p> </article> <article> <h4>Концерт пам'яті Чака Беррі</h4> <p>Зірки вшанували легендарного музиканта на спеціальному концерті.</p> </article> </section> <section id="inductees"> <h3>Видатні лауреати</h3> <div class="inductee"> <img src="elvis.jpg" alt="Елвіс Преслі"> <h4>Елвіс Преслі</h4> <p>Король рок-н-ролу.</p> </div> <div class="inductee"> <img src="beatles.jpg" alt="The Beatles"> <h4>The Beatles</h4> <p>Найвпливовіший гурт в історії музики.</p> </div> </section> </main> <footer> <p>© 2023 Зала слави рок-н-ролу. Всі права захищені.</p> </footer> </body> </html>

Зал славы рок-н-ролла (Rock & Roll Hall of Fame) объявил имена включенных в Зал славы 2025 года, среди которых известный хип-хоп дуэт OutKast, исполнительница хита "Girls Just Want to Have Fun" Синди Лопер и ведущая инди-рок группа The White Stripes, пишет УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

В число включенных в категорию исполнителей также вошли английский рок-супергруппа Bad Company, Чабби Чекер, который играет "King of the Twist", английский рок-блюзовый певец Джо Кокер и грандж-группа Soundgarden.

Тем временем другие попали в Зал славы через специальные категории комитета, включая премию Musical Influence Award, которая чествует хип-хоп группу Salt-N-Pepa и автора-исполнителя Уоррена Зевона. Премия Musical Excellence Award была вручена Тому Беллу, Ники Гопкинсу и Кэрол Кей, а премия Ахмета Эртегуна (в честь соучредителя Atlantic Records) была вручена Ленни Воронкеру.

"Каждый из этих участников создал собственное звучание и отношение, которые оказали глубокое влияние на культуру и помогли навсегда изменить ход рок-н-ролла, - заявил Джон Сайкс, председатель Rock & Roll Hall of Fame. - Их музыка дала голос поколениям и повлияла на бесчисленное количество артистов, которые пошли по их стопам".

Введение в Зал славы рок-н-ролла - 2025 состоится 8 ноября в театре Peacock в Лос-Анджелесе и будет транслироваться в прямом эфире на Disney+, а специальный выпуск на ABC выйдет позже и будет доступен на Hulu на следующий день.

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