OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня
Ексклюзив
05:58 • 23066 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня

27 квітня, 19:17 • 26633 перегляди

Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля

Ексклюзив
27 квітня, 16:20 • 33232 перегляди

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

Ексклюзив
27 квітня, 05:03 • 61747 перегляди

Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат

26 квітня, 14:39 • 109705 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 11:58 • 94829 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

26 квітня, 11:19 • 68707 перегляди

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 139509 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 67538 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 52646 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+13°
2м/с
28%
761 мм
Популярнi новини

Військові показали, як дрони прикордонників нищать ворожі склади БК та техніку окупантів

28 квітня, 01:26 • 16408 перегляди

кремль підриває зусилля Трампа зі встановлення тривалого миру - ISW

28 квітня, 01:50 • 13950 перегляди

Нетаньяху закликав демонтувати всю ядерну інфраструктуру Ірану

28 квітня, 02:08 • 15832 перегляди

У російському брянську одна людина загинула внаслідок атаки БпЛА, палали авто та житловий будинок - росЗМІ

03:17 • 19431 перегляди

Іноземні миротворці в Україні: у Британії попередили про ризик судових позовів від рф стосовно прав людини - The Telegraph

04:19 • 20778 перегляди
Публікації

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня
Ексклюзив

05:58 • 23033 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 139487 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 116272 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 144702 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 194707 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Руслан Кравченко

Біньямін Нетаньяху

Іван Федоров

Скотт Бессент

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

08:46 • 710 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 109688 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 44925 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 80192 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 70807 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Ракетний комплекс "Панцир"

Нафта марки Brent

Telegram

Х-47М2 «Кинджал»

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

Київ • УНН

 • 496 перегляди

Оголошено імена нових членів Зали слави рок-н-ролу 2025. Серед них хіп-хоп дует OutKast, Сінді Лопер та інді-рок гурт The White Stripes.

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу
rockhall.com

Зала слави рок-н-ролу (Rock & Roll Hall of Fame) оголосила імена долучених до Зали слави 2025 року, серед яких відомий хіп-хоп дует OutKast, виконавиця хіта "Girls Just Want to Have Fun" Сінді Лопер та провідний інді-рок гурт The White Stripes, пише УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

До долучених у категорії виконавців також увійшли англійський рок-суперурт Bad Company, Чаббі Чекер, який грає "King of the Twist", англійський рок-блюзовий співак Джо Кокер та грандж-гурт Soundgarden.

Тим часом інші потрапили до Зали слави через спеціальні категорії комітету, включаючи премію Musical Influence Award, яка вшановує хіп-хоп-гурт Salt-N-Pepa та автора-виконавця Воррена Зевона. Премію Musical Excellence Award було вручено Тому Беллу, Нікі Гопкінсу та Керол Кей, а премію Ахмета Ертегуна (на честь співзасновника Atlantic Records) було вручено Ленні Воронкеру.

"Кожен із цих учасників створив власне звучання та ставлення, які мали глибокий вплив на культуру та допомогли назавжди змінити хід рок-н-ролу, - заявив Джон Сайкс, голова Rock & Roll Hall of Fame. - Їхня музика дала голос поколінням і вплинула на незліченну кількість артистів, які пішли їхніми стопами".

Введення в Залу слави рок-н-ролу - 2025 відбудеться 8 листопада в театрі Peacock в Лос-Анджелесі і транслюватиметься в прямому ефірі на Disney+, а спеціальний випуск на ABC вийде пізніше і буде доступний на Hulu наступного дня.

Для премії "Оскар" встановили нові правила щодо голосування та ШІ22.04.25, 12:10 • 5056 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КультураНовини СвітуУНН Lite
Лос-Анджелес
Brent
$65.87
Bitcoin
$94,698.80
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.40
Золото
$3,297.35
Ethereum
$1,804.67