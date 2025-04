OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

Зала слави рок-н-ролу (Rock & Roll Hall of Fame) оголосила імена долучених до Зали слави 2025 року, серед яких відомий хіп-хоп дует OutKast, виконавиця хіта "Girls Just Want to Have Fun" Сінді Лопер та провідний інді-рок гурт The White Stripes, пише УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

До долучених у категорії виконавців також увійшли англійський рок-суперурт Bad Company, Чаббі Чекер, який грає "King of the Twist", англійський рок-блюзовий співак Джо Кокер та грандж-гурт Soundgarden.

Тим часом інші потрапили до Зали слави через спеціальні категорії комітету, включаючи премію Musical Influence Award, яка вшановує хіп-хоп-гурт Salt-N-Pepa та автора-виконавця Воррена Зевона. Премію Musical Excellence Award було вручено Тому Беллу, Нікі Гопкінсу та Керол Кей, а премію Ахмета Ертегуна (на честь співзасновника Atlantic Records) було вручено Ленні Воронкеру.

"Кожен із цих учасників створив власне звучання та ставлення, які мали глибокий вплив на культуру та допомогли назавжди змінити хід рок-н-ролу, - заявив Джон Сайкс, голова Rock & Roll Hall of Fame. - Їхня музика дала голос поколінням і вплинула на незліченну кількість артистів, які пішли їхніми стопами".

Введення в Залу слави рок-н-ролу - 2025 відбудеться 8 листопада в театрі Peacock в Лос-Анджелесі і транслюватиметься в прямому ефірі на Disney+, а спеціальний випуск на ABC вийде пізніше і буде доступний на Hulu наступного дня.

