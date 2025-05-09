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Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС
16:40 • 12878 перегляди

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

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Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

Київ • УНН

 • 12520 перегляди

Україна висилає двох угорських дипломатів протягом 48 годин. Це стало відповіддю на висилку Угорщиною двох українців, яких звинуватили у шпигунстві в Будапешті.

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає УНН.

Двоє угорських дипломатів мають залишити нашу країну протягом 48 годин. Щойно ми запросили посла Угорщини до МЗС України та вручили йому відповідну ноту 

- повідомив Сибіга.

За його словами, Україна діє у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів.

Раніше

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про висилку з Угорщини двох людей, які нібито працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України в Будапешті, через буцімто шпигунство.

Нагадаємо

9 травня СБУ повідомила про викриття агентурної мережі угорської військової розвідки на Закарпатті. Зазначається, що шпигуни слідкували за військовими базами та відстежували настрої в угорській громаді на Закарпатті. Уся інформація передавалася угорському військовому зв'язковому.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру у держзраді. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Антоніна Туманова

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